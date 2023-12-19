За неделю полиция установила больше 600 случаев превышения скорости в Вильнюсе

Экипажи полиции побывали на улицах Пяргалес, Линксмои, Шяурес, Т.Косцюшкос, Друёс, Виршупё, Лепкальнё, Ажуолино, А.Гоштауто и Т.Нарбуто. Всего проверили водителей больше 500 автомобилей.

На улице Шяурес попались двое нетрезвых водителей – в организме одного было 0,61, другого – 0,88 промилле, были составлены протоколы об административном правонарушении. Еще 5 водителей пили, но концентрация алкоголя в их организме не превысила допустимую норму.

Другие нетрезвые водители попались на улицах Линксмои, Пяргалес, на А.Гоштауто. Их также ждет административная ответственность.

Были установлены и другие нарушения правил дорожного движения (ПДД) – один водитель не был пристегнут, другой был без прав, третий управлял незарегистрированным автомобилем без техосмотра. Всех их ждет административная ответственность.