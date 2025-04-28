За неделю мошенники выманили у литовцев больше 100 000 евро: что мы делаем не так?

Delfi сообщал, что самой крупной суммы – 44 000 евро – лишились двое жителей Вильнюса. Женщина 74 лет и мужчина 79 лет рассказали, что им позвонили незнакомые люди, которые представились работниками банка, телекоммуникационной компании и полиции и выманили у них 44 000 евро.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене ранее поделилась информацией, согласно которой, за этот год, с 27 января, у жителей Литвы мошенники уже выманили 7 млн. евро. По словам Грунскене, расследовать такие случаи сложно, потому что пока люди осознают, что с ними случилось, мошенники успевают перевести деньги туда, где их найти уже практически невозможно.