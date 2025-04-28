За неделю мошенники выманили у литовцев больше 100 000 евро: что мы делаем не так?

Delfi сообщал, что самой крупной суммы – 44 000 евро – лишились двое жителей Вильнюса. Женщина 74 лет и мужчина 79 лет рассказали, что им позвонили незнакомые люди, которые представились работниками банка, телекоммуникационной компании и полиции и выманили у них 44 000 евро.
Генпрокурор Литвы Нида Грунскене ранее поделилась информацией, согласно которой, за этот год, с 27 января, у жителей Литвы мошенники уже выманили 7 млн. евро. По словам Грунскене, расследовать такие случаи сложно, потому что пока люди осознают, что с ними случилось, мошенники успевают перевести деньги туда, где их найти уже практически невозможно.
„Очень важная тема, на которую надо говорить - люди должны беречь свои деньги и не попадаться на удочку мошенников. Каждый день бывают пострадавшие от мошенников – одни „инвестируют“, другим звонит „полиция“, которой люди отдают деньги“, – сказала в интервью на Žinių radijаs Грунскене.
Инженер в сфере ИТ NOD Baltic Дарюс Ятаутас рассказывал, что мошенники становятся все более хитрыми и представляют информацию на сайтах в интернете так, что трудно понять, верна она или нет.
„Например, мы не замечаем, что в ссылке есть грамматические ошибки, а, перейдя по ней, мы оказываемся на сайте, который фальсифицирован. Если мы этого не оцениваем, то обмануть нас очень легко“, – сказал он.
„Сейчас популярны смс-сообщения от курьеров, в которых сказано, что надо перевести деньги, после чего вам доставят посылку. В таких случаях, заплатив за „посылку“, мы делимся своими данными, включая финансовые и попадаем в капкан мошенников“, – сказал Ятаутас.
Представитель Baltimax, специалист по кибербезопасности Лукас Апинис рассказал о самых популярных случаях мошенничества.
1. Выманивание данных
Мошенник высылает письмо на эл. почту, присылает его в мессенджер или звонит по телефону, представляясь каким-то служащим и просит предоставить информацию, например, данные подключения. Или же присылает ссылку и просит перейти по ней. В первом случае жулики завладевают вашими профилями, а во втором – присылают программу, которая „крадет“ данные или даже блокирует работу компьютера.
2. Романтики
На сайтах знакомств мошенники создают фальшивые профили, заводят дружбу с одинокими людьми и выманивают у них деньги. Обычно просят деньги на оплату лечения или поездку, чтобы встретиться с адресатом.
3. Медицина и здравоохранение
Мошенник выдает себя за врача или специалиста из сферы здравоохранения и выманивает персональную информацию, которую можно продать другим лицам, которые будут использовать ее в целях мошенничества.
4. Выдают себя за представителей ведомств и учреждений
Мошенники звонят, пишут электронные письма или смс-сообщения, выдавая себя за работников Налоговой инспекции или другого госучреждения, информируют о „задолженности“.
5. Техническая помощь
Один из самых старых способов телефонного мошенничества – мошенник выдает себя за уполномоченное лицо, например, службы техпомощи или компании телекоммуникационных услуг, и говорит, что что-то не в порядке с вашим компьютером. Они попытаются найти способ для наживы – попросят заплатить за „защиту“ компьютера, могут красть финансовую информацию.
6. Интернет-мошенничество
Мошенники создают фальшивые сайты интернет-магазинов и приглашают посетить их, присылая письма и ссылки на телефоны, эл. почту или в мессенджер. На сайтах обычно продают товары со скидкой, там бывают хорошие предложения, но на деле товары оказываются крадеными или же вообще они не существуют в реальности.
7. Лотерейные мошенники
Звонит мошенник и сообщает, что вы выиграли в лотерею, чтобы получить приз вы должны заплатить аванс или взнос. Знайте, что организаторы лотерей никогда не просят заплатить за возможность получить приз.
8. Обман пожилых людей
Мошенник звонит пожилым людям и выдает себя за родственника, который попал в опасность. Иногда мошенники в таких случаях выдают себя за полицейских, врачей и юристов. Пожилые люди попадаются в руки мошенников, думая, что они помогают внуку или еще кому-то из родственников.
9. Инвестиционные мошенники
В этом случае используют схемы, предлагающие быстрое обогащение. Обещают низкий риск и большую прибыль. Сейчас часто предлагают инвестировать в криптовалюты.
Как защититься от мошенников:
если предложение кажется слишком хорошим, чтобы было реальным, скорее всего, это обман;
сохраняйте спокойствие, когда с вами говорят по телефону, не раскрывайте личные данные;
знайте, что номер, с которого вам звонят, может быть фальсифицирован;
для подключения к социальным сетям используйте подключения нескольких уровней, чтобы снизить вероятность кражи данных;
никогда не переводите деньги незнакомым людям, не пользуйтесь приложениями неизвестных купить подарочные карты, криптовалюты;
не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте приложения к письмам.
Сообщить о мошенничестве можно электронным способом через www.epolicija.lt.