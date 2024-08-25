За небольшую плату можно сделать татуировку с символами Вильнюса

Администратор агентства Рокас Мяшкела сказал, что этот проект – особенный: „Вильнюс очень важен для нас. Мы не только любим этот город,но и чувствуем себя его частью. Приятно прикоснуться к истории Вильнюса и символически поделиться этим единством с другими. Это останется на всю жизнь“.

Он сказал, что считает тату важной записью на своей коже, как в дневнике.

У вильнюсца Гинтаса Трускаускаса есть уже две татуировки с символами столицы: стилизованный троллейбус и монета с башней Гедиминаса. Этот молодой человек родился и вырос в Вильнюсе.