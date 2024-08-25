За небольшую плату можно сделать татуировку с символами Вильнюса

Администратор агентства Рокас Мяшкела сказал, что этот проект – особенный: „Вильнюс очень важен для нас. Мы не только любим этот город,но и чувствуем себя его частью. Приятно прикоснуться к истории Вильнюса и символически поделиться этим единством с другими. Это останется на всю жизнь“.
Он сказал, что считает тату важной записью на своей коже, как в дневнике.
У вильнюсца Гинтаса Трускаускаса есть уже две татуировки с символами столицы: стилизованный троллейбус и монета с башней Гедиминаса. Этот молодой человек родился и вырос в Вильнюсе.
„Мне всегда хотелось как можно лучше узнать родной город, я ходил на разные экскурсии. Позже я понял, что интересно фиксировать изменения в городе: его архитектуру, известные объекты. Поэтому здорово запечатлеть на память какие-то символы, которые останутся неизменными“, – считает Трускаускас.
Глава агентства Go Vilnius Довиле Александравичене сказала, что проект зародился, поскольку тату интересует все больше людей.
„Тату с изображением своего города - это личное и осмысленное выражение себя. Это может стать демонстрацией крепкой связи с конкретным местом, в котором мы стали такими, какие есть. Неважно, родной ли город Вильнюс для тебя или же место, куда ты приехал в гости, тату надолго запечатлеет дорогие воспоминания, связанные со столицей“, – заметила она.
В день мероприятия можно приехать в выбранный салон и сделать тату, важно зарегистрироваться заранее, чтобы не ждать в очереди.
Все тату будут стоить 50 евро, символы можно выбрать заранее, среди них: „Ключ к сердцу Вильнюса“, „Вильнюсские кошки“, „Ужупский ангел“, „Любовное письмо“, „Башня Гедиминаса“ и др.
Акция пройдет в следующих салонах – Angis Tattoo (ул. Литерату, 4), Besarmatė (ул. Шнипишкю, 2), Gakami Tattoo (ул. С.Конарскё, 21), Visų Šventų Tattoo (ул. Кармелиту, 5), DonTattoo (ул. Альгирдо, 38), LizaTattoo (ул. Тримиту, 8) и мастер тату Рокас Жёгялис (ул. Жиду, 4a–5a).