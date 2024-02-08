За холодный январь жителей ждут большие счета за отопление

По словам специалистов, больше сего на цены влияет погода. Именно погода напрямую влияет на потребление теплоэнергии. В январе этого года, по сравнению с январем 2023 года, расход был на 25% больше.

"При подсчете цен за отопление один из самых главных факторов - количество использованного тепла. Эти киловатт/часы умножают на цену. Количество используемого тепла зависит от температуры на улице.

Из-за холодов в январе потребовалось на 1/4 больше теплоэнергии, чем в январе 2023 года", – сказала представитель "Вильнюсских теплосетей" Рута Ясюлёнене.

По данным теплосетей, меньше будут платить жители новых домов. За квартиру площадью 50 кв. м в новом доме счет составит 41 евро (в январе 2023 г. – 31 евро). В реновированных домах отопление стоит 66 евро (в январе 2023 г. – 57 евро).