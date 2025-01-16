2025.01.16 11:29

За грибы – тюрьма: в Литве обсуждают этот закон, люди считают это абсурдом

 
ru.DELFI.lt
Musmirė
Musmirė
ФОТО: Shutterstock

С начала 2025 года содержащиеся в мухоморах токсические вещества в Литве включены в список наркотических и психотропных веществ. За их распространение грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Часть общества называют это решение абсурдом и говорят, что ведомства в Литве не видят серьезных проблем.

Вильнюсец Виталию - заядлый грибник. Уже 6 лет он ест и красные мухоморы.

„Я нашел исторический рецепт – мухомор съедобный и достаточно вкусный“, – сказал публицист Виталиюс Балкус.

Однако такие его „обеды“ сейчас являются преступлением.

„Хочу подчеркнуть, что мы запретили не мухоморы, а два действующих вещества, которые содержатся в красном мухоморе: иботеновую кислоту и мусцимол“, – сказала представитель Департамента по контролю над наркотиками, алкоголем и табачными изделиями Раса Повиланскене.

„Мусцимол - галлюциноген, а иботеновая кислота превращается в мусцимол. Эти два вещества по-разному влияют на мозг: от сильного стимулирования до подавления“, – сказала врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене.

За хранение этих двух веществ в Литве грозит уголовная ответственность.

„Все зависит от обстоятельств – была цель распространения или нет, но принцип действует так же, как и в случае с другими наркотиками“, – сказала Повиланскене.

Просто за хранение без распространения грозит уголовная ответственность и тюремное заключение на срок до двух лет. Если речь идет о распространении в крупных масштабах, грозит тюремное заключение на 15 лет.

„Сначала я не поверил. Если говорить одним словом – идиоты“, – сказал Балкус.

Врачи одобряют новый порядок, и именно они были его инициаторами.

„Несколько лет подряд мы наблюдали случаи отравления, некоторые из них представляли большую опасность для жизни“, – поделилась Лаубнер-Сакалаускене.

В прошлом году врачи Лаздинайской больницы спасали 4 человек с симптомами отравления мухоморами, у них наблюдался психоз. Один из пациентов после того, как пришел в себя, рассказывал: „Я сел на пол и бился головой о диван. Меня еле одолели шестеро мужчин, я сопротивлялся“.

Один из пациентов был помещен в реанимацию.

„Мы наблюдаем злоупотребления или веру в то, что это средство может помочь, мы больше всего хотели сказать - не вводите общество в заблуждение“, – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

„Это не самые опасные мухоморы, чего уже говорить о зеленом (бледная поганка) или вонючем мухоморах, которые смертельно ядовиты“, – сказал научный работник Центра исследования природы Йонас Каспаравичюс.

Однако такое решение вызвало оживление в среде научных работников.

„Для микологов эта весть была неожиданной, она удивила и напугала. Мы узнали из СМИ. Что теперь делать, как получить, нужно ли какие-то разрешения получить, чтобы не собрать слишком много“, – вопрошал Каспаравичюс.

Однако само решение он охарактеризовал так:

„Запреты начинают напоминать время СССР, где много всего запрещали, но никакие запреты не действовали“.

Мухоморы нельзя собирать, распространять и нельзя публично информировать о мнимой их пользе для здоровья. А в последние годы как раз в интернете много писали о пользе мухомора в лечении рака и укреплении иммунитета.

„Нет исследований, которые это доказали бы,это была одна из причин, по которой эти вещества внесли в список. Люди используют их как наркотик“, – сказала Повиланскене.

До сих пор в интернете были сообщения о скупке и продаже мухоморов: за килограмм сушеных шляпок платили несколько сотен евро.

Повиланскене сказала, что полиция в лесах рейды проводить не будет.

„Когда чиновнику надо что-то сделать осмысленное, а он не может, он начинает имитировать работу“, – возмущался Балкус.

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