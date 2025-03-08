За год Вильнюс посетило более 1,2 млн туристов

Согласно сообщению, за последний год количество иностранных туристов, останавливающихся в столице, увеличилось на 4%. Они составляли почти 70% всех ночевавших в городе посетителей, в то время как местные туристы составили почти половину этого числа.
В прошлом году наибольшее количество гостей посетило столицу летом, пик пришелся на июль-август. В среднем они проводили в городе менее двух суток. Вильнюс посетили более 100 000 туристов из Польши, 82 000 из Германии, 56 000 из Латвии и 48 000 из Великобритании.
Наибольший рост потока зафиксирован среди немецких путешественников – гостей из этой страны было на 16% больше, чем в 2023 году. Также была отмечена исключительная тенденция латвийских путешественников: пик их прибытий пришелся на рождественский период, в декабре.
По словам руководителя Go Vilnius Довиле Александравичене, по сравнению с 2019 годом восстановлен 91% прежнего туристического потока, существовавшего до COVID-19.
Сгенерировано почти 400 млн евро дохода
По данным Государственного агентства данных, предполагается, что в 2024 году въездной туризм мог сгенерировать Вильнюсу почти 400 млн евро дохода. По словам посетивших столицу иностранных туристов, большая часть бюджета поездки тратилась на проживание, стоимость которого обычно составляла до 200 евро. В среднем на еду тратилось до 100 евро, а на транспорт – менее 20 евро.
Выбор жилья также свидетельствует о преобладающей среди путешественников тенденции выбирать комфорт по доступной цене: почти половина туристов (49%) останавливаются в отелях средней ценовой категории, а четверть (23%) выбирают частное размещение, например, через Airbnb. Интересно, что 9% путешественников из других стран останавливаются у друзей или близких, живущих в Вильнюсе – это более популярный выбор, чем роскошные или бюджетные гостиницы.
Между тем, деловые путешественники, как правило, тратят на проживание до 500 евро, на еду и напитки – до 100 евро. Двойные расходы этих пассажиров на проживание говорят о том, что они, скорее всего, выбирают более дорогие отели в центре города. В целом заполняемость гостиниц Вильнюса в прошлом году осталась стабильной и составила 68%.
Основное внимание уделяется ознакомлению с городом и местной кухней
Туристы, посещающие Вильнюс, чаще всего предпочитают исследовать город самостоятельно – около 77% иностранных гостей любят гулять и наслаждаться атмосферой города. Кроме того, 64% предпочитают посещать кафе и рестораны, а более половины интересуются местной кухней, церквями и другими культурными объектами.
Исследование также показало, что Вильнюс привлекает опытных путешественников, большинство из которых (60%) путешествуют не менее трех раз в год.
Большинство из них – это пары и небольшие группы взрослых, которые проводят в городе в среднем 3-5 дней. Почти все туристы (86%) планируют свою поездку в столицу самостоятельно, выбирая гибкость и индивидуальное планирование маршрута.
Впервые индекс лояльности и удовлетворенности (NPS) Вильнюсом, особенно по сравнению с допандемическим периодом 2019 года и зафиксированными тогда 47 пунктами, существенно вырос, достигнув примерно 52 пунктов. Это означает, что шесть из десяти туристов порекомендовали бы город другим, а местную кухню, городскую архитектуру, атмосферу и культурные мероприятия они считают наиболее приятными впечатлениями от столицы.
Опрос удовлетворенности туристов Вильнюсом проводился компанией ЗАО RAIT в июле-сентябре 2024 года, в нем приняли участие 1054 взрослых респондента из-за рубежа. Анализ был проведен компанией Synthesis Consulting Group в ноябре.