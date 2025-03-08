За год Вильнюс посетило более 1,2 млн туристов

Между тем, деловые путешественники, как правило, тратят на проживание до 500 евро, на еду и напитки – до 100 евро. Двойные расходы этих пассажиров на проживание говорят о том, что они, скорее всего, выбирают более дорогие отели в центре города. В целом заполняемость гостиниц Вильнюса в прошлом году осталась стабильной и составила 68%.