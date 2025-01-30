За год в Литве увеличилось число жителей

„Да, мы компенсируем, решаем вопросы рынка труда, иные проблемы, но в долгосрочной перспективе у этого есть отрицательные аспекты“, – заметил Стумбрис.

Он заметил, что приезжие помогают сбалансировать общее число жителей, однако это сказывается на демографической структуре страны – сокращается число детей, школьников и студентов.

Доктор социальных наук Даумантас Стумбрис сказал, что отрицательный прирост населения в Литве компенсирует иммиграция и возвращение на родину соотечественников.

В прошлом году поток иммигрантов в Литве сократился, а положительный прирост населения обусловлен международной миграцией, на которую влияет война в Украине и приезд работников из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Индии.

Экономист считает, что не надо драматизировать снижение рождаемости, поскольку роботизация, ИИ позволяет заменять работников, а рост населения или рождаемости - это не признак процветания страны.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что рождаемость в Литве не надо поощрять, в богатеющих странах это просто невозможно.

Он заметил, что в ближайшее десятилетие рождаемость в Литве будет снижаться.

По словам Стумбриса, рождаемость сокращается во всей Европе, чтобы сбалансировать число жителей, надо, чтобы детей в Литве рождалось в два раза больше.

В 2024 году в Литве на 18 800 больше людей умерло, чем родилось: родилось очень мало младенцев – всего 18 700.

По данным агенства, из Литвы в 2024 году эмигрировало 28 700 постоянных жителей – 19 100 иностранцев и 9500 граждан Литвы. За год число эмигрантов выросло на 7000, или 32,1%.

Иностранцы из Литвы возвращаются на родину: в Беларусь (5700), Украину (5500), Великобританию (1900), taipв Киргизию (1300) и Узбекистан (1200).

Литовцы уехали в Великобританию, Норвегию и Германию.

В 2024 г. в Литву приехало 51 80 человек – на 14 900 (22,4% ) меньше, чем в 2023 г. и на 23 100 больше, чем уехало. В прошлом году в Литву приехало на 16 300 меньше иностранцев (на 33,2%).