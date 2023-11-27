За год в Литве было принято 16 тысяч решений, запрещающих въезд в страну

"Департамент государственной безопасности отмечает, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция, когда иммигранты становятся прикрытием деятельности разведслужб враждебных государств. А в этом году принято 16 тыс. решений о запрете въезда в Литву иностранным гражданам из-за угроз национальной безопасности", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции, организованной Министерством внутренних дел в понедельник.
Министр отмечает, что из-за угроз национальной безопасности 411 гражданам Беларуси были аннулированы виды на жительство, а 562 белорусам было отказано в их выдаче.
"В этом году Служба охраны государственной границы отказала во въезде 527 гражданам России и 600 гражданам Беларуси из-за угрозы государственной безопасности. И это показывает, что принятые нами ранее решения, ограничительные меры действительно дают результат, видно, что это работает", - подчеркнула А. Билотайте.
В течение года более 2 тыс. граждан России и Беларуси были признаны угрозой национальной безопасности Литвы – им по решению Департамента миграции запретили въезд в страну.
С ноября прошлого года обязанность заполнения анкеты распространяется на всех совершеннолетних граждан России и Беларуси при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, предоставляющего или подтверждающего право на проживание в Литве, при выдаче нового временного вида на жительство или выдаче национальной визы.
Иностранцы, заполняющие анкету, должны предоставить информацию о своем образовании, предыдущей работе, службе в вооруженных силах, деловых отношениях, контактах с государственными учреждениями стран, не входящих в НАТО или ЕС, а также изложить свои взгляды на российскую агрессию в Украине.