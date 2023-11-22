За год более 2000 белорусов и россиян были признаны угрозой национальной безопасности для Литвы

Как сообщает Департамент миграции, с конца ноября прошлого года, когда для россиян и белорусов было введено обязательство заполнить специальную анкету и заявить о своем отношении к российской агрессии в Украине, 2 041 гражданин этих стран был признан угрозой национальной безопасности. Из них 1 644 – белорусы, 397 – россияне.
По данным Департамента миграции, с ноября прошлого года 562 белорусам и 76 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство, 343 белорусам и 84 россиянам было отказано в замене такого документа, а у 450 белорусов и 90 россиян ранее выданные разрешения были отозваны. Паре белорусов и паре россиян было отказано в выдаче постоянных видов, а у 8 граждан Беларуси и 90 граждан России такие документы были аннулированы.
279 белорусов получили отрицательные ответы при подаче заявления на получение национальной литовской визы. Национальная виза не была выдана и 55 обратившимся за ней россиянам.
"Специальная анкета стала дополнительной защитой, помогающей выявить иностранцев, присутствие которых в нашей стране представляет угрозу государственной безопасности. Уже были случаи, когда при заполнении анкеты лица скрывали важную информацию, но позже она была выяснена. Такое нечестное поведение иностранцев трактуется не в их пользу", - цитируется в сообщении директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
По данным Департамента миграции, при принятии последних решений осуществлялось сотрудничество и проводились консультации с Департаментом государственной безопасности (ДГБ), Службой охраны государственной границы (СОГГ) и полицией.
С ноября прошлого года обязанность заполнения анкеты распространяется на всех совершеннолетних граждан России и Беларуси при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, предоставляющего или подтверждающего право на проживание в Литве, при выдаче нового временного вида на жительство или выдаче национальной визы.
Иностранцы, заполняющие анкету, должны предоставить информацию о своем образовании, предыдущей работе, службе в вооруженных силах, деловых отношениях, контактах с государственными учреждениями стран, не входящих в НАТО или ЕС, а также изложить свои взгляды на российскую агрессию в Украине.