За дверьми крупных ферм – уму непостижимые мучения животных

„Там животных держат сотнями, тысячами в одном месте, поэтому невозможно нормально позаботится о них. Если это птицеферма, где держат кур-несушек, то в одном ангаре находится 40 000 птиц, сколько нужно людей и времени, чтобы их осматривать, проверять, все ли в порядке“, – вопрошала Вайткявичюте.

Представители Министерства сельского хозяйства, которое отвечает за формирование политики благосостояния животных, и Государственная продовольственно-ветеринарная служба заверили, что действующие в Литве правила содержания, транспортировки и забоя животных такие, какие регламентированы в ЕС.

„Тут мы сталкиваемся с двойными стандартами. Если с собаками и кошками так обращаться нельзя, они домашние животные, то с поросятами, курами, телятами можно, когда хочешь заработать, можно все“, – прибавила Вайткявичюте.

„В Литве около 2 миллионов кур все еще содержат в клетках. Можно говорить о свинофермах и поросятах, которых кастрируют без анестезии. Без анестезии им обрезают клыки, хвосты. Почему? Так дешевле“, – заметила собеседница.

По словам женщины, животное в такой индустрии оценивается только тем, какую прибыль приносит.

„Никто этим не занимается. Одна несушка стоит несколько евро. Она заболела, ее не стало – пустяки. Никто за такими животными не смотрит, не лечит их“, – прибавила она.

„Таких законов нет не только в Литве, но и вообще в большой части стран, поскольку люди, зарабатывающие на этих животных, диктуют условия законодателям. Когда обсуждают законы, связанные с сельскохозяйственными животными, больше всего слышны голоса тех, кто зарабатывает на их истязании“, – сказала она.

„Например, запрещаем кастрировать животных без анестезии, но оставляем исключение для свиноферм, поскольку они этого хотят. И так с каждым видом - можно найти исключения, которые на руку фермерам“, – сказала она.

„Я думаю, это появится в далеком будущем. Сейчас миллионы животных в Литве и миллиарды в мире страдают, я не знаю, как сделать так, чтобы к ним относились с уважением“, – сказала она.

Вайткявичюте сказала, что не знает, как создать систему, в которой сельскохозяйственные животные не будут страдать.

„В политике немного людей, которые вступаются за животных, в обществе только недавно появились организации, защищающие животных. Долгое время больше всего рычагов давления было у индустрий, использующих животных, они не хотят ничего менять“, – сказала она.

„Цель компаний - получить максимальную прибыль. Животное не может никому пожаловаться, оно никому не скажет, что клетка слишком маленькая, что ему плохо“, – прибавила собеседница.

В свою очередь ГПВС уточнила, что в Литве без анестезии кастрируют поросят, которым меньше недели от роду, обрезают им хвосты, а также без анестезии химически способом удаляют рога у телят, которым нет двух месяцев.

„Мы говорим о самых жестоких практиках. Но возможно ли создать мир, в котором животные не будут страдать, я не знаю“, – прибавила она.

„Надо запретить клетки для несушек. Тут есть альтернативы, кур можно растить иначе. Ведь больше 80% литовцев выступают против содержания кур в клетках. Об этом мы должны договориться и к этому стремиться. То же самое касается кастрации поросят без анестезии. Мы должны отказаться от такой практики. (…)“ – сказала Вайткявичюте.

Главное на сегодняшний день, по ее словам, отказаться от самых жестоких практик.

Специалисты ГПВС назвали и другие актуальные проблемы. Это выращивание пушных зверей, содержание навязанных животных, использование пут для лошадей, содержание большого числа животных в одном помещении, транспортировка на дальние расстояния, особенно летом при температуре выше 30°C.

„Кроме того, пока поросята маленькие им в загоны надо класть “игрушки“ – цепи, куски деревьев, ведра, веревки и т.д., – если не обрезать хвосты. В противном случае они откусывают хвосты друг другу, получают заражение, страдают от болезней“, – указали представители министерства.

Минсельхоз отмечает, что, к примеру, чтобы отказаться от обрезания хвостов поросятам, надо увеличивать площадь помещений для их содержания.

„Внесение разнообразия в окружение также важно для благосостояния животных, поэтому заводчикам рекомендуется в зависимости от вида животных использовать щетки, о которые животные смогут тереться, дать возможность раскапывать грунт, оборудовать оснащение для лазания, включать спокойную музыку, давать игрушки и т.д. Ограничение свободы животных путем их навязывания – в случае с лошадьми использование пут, а коров - привязывание за рога также должно быть запрещено“, – указали специалисты ГПВС.

Специалисты ГПВС отмечают, что один из способов решения проблемы - запрет на содержание животных в клетках, это касается несушек.

Сообщается, что запрет на содержание пушных зверей в Литве вступит в силу с 2027 года. Это большой шаг в сторону благосостояния животных, а ЕС сейчас готовит общий документ для этой сферы.

„Минсельхоз с 2023 г. в рамках стратегического плана в сфере сельского хозяйства на 2023–2027 гг. осуществляет превентивные меры „Благосостояние животных“. Ее цель - побудить владельцев сельскохозяйственных животных обеспечить им максимально высокие стандарты благосостояния. Это касается тех, кто содержит свиней, скот и кур. (….). Призывают увеличить пространство для животных, дать им возможность двигаться и др“, – отметили представители министерства.

Специалисты ГПВС заверили, что в Литве приобретение, содержание, транспортировка и забой сельскохозяйственных животных регламентирован законами ЕС и национальными актами. Они также отмечают, что эти законы регулярно пересматривают, меняют и ужесточают.

„Это разница в мировоззрении. Одни относятся к животным как к живым, чувствующим, страдающим существам, а для других - это вещи, выполняющие определенную функцию – накормить людей, остальное неважно“, – прибавила депутат.

„Если в парламенте нет большинства, которое одобрило бы запрет на навязывание собак около будок, то что уже говорить о сельскохозяйственных животных“ – сказала она.

Депутат Ева Пакарклите сказала Delfi, что проекты, связанные с повышением благосостояния животных в парламенте принимают неохотно. По ее словам, это результат того, что часть депутатов относится к животным, как к вещам, и того, что власть есть у животноводческой индустрии.

Минсельхоз отмечает, что если Литва ужесточит законы больше, чем требует ЕС, то будут ухудшены условия конкуренции для местных фермеров.

„В ЕС в клетках держат не только несушек, но и миллионы кроликов, свиней, перепелок, уток, гусей, телят и др. Такая система доставляет животным немало страданий“, – сказано в отчете.

В отчете Всемирной организации защиты животных Compasion in world farming сказано, что во всем ЕС около 300 млн. сельскохозяйственных животных всю жизнь или ее часть проводят в тесных клетках.

„Отсюда много проблем. Если, когда говорим о домашних животных, еще есть какое-то понимание, ведь их многие люди держат, то о сельскохозяйственных животных забывают. Также появляется столкновение – животные это будущие продукты, товар первой необходимости, если улучшить их благосостояние, продукты подорожают. Но это не так“, – заметила Пакарклите.

Она сказала, что и в литовских законах сельскохозяйственные животные - это вещи.

„Длительная и утомительная транспортировка доставляет животным ужасные страдания. Их везут в тесноте в фурах или трюмах судов, животные не получают достаточное количество еды и воды, они изнывают от жары или мерзнут. Ежегодно из Чехии экспортируют десятки тысяч животных, их везут за пределы ЕС – в Турцию, Алжир, Ирак, Ливан, Казахстан и др. Германия и Нидерланды уже запретили экспорт животных за пределы ЕС. Мы должны брать пример и пресечь эту жестокость“, – сказал глава организации OBRAZ Павел Буршик.

„Торговый центр Albert в Чехии наживается на страданиях животных. Он предлагает своим покупателям кур из самых жестоких хозяйств. Там птицы сидят в тесноте на грязной подстилке. Они часто не получают еды и воды, на ногах и животах у них раны, птицы болеют разными болезнями. Кур так держат, чтобы они быстрее выросли. У живых птиц ломаются кости, поскольку тело не успевает нормально развиваться“, – сказал глава кампании “Жестокость Альберта“ Радим Троян.

Журналист чешского портала Deník Referendum Петр Едлицка сказал Delfi, что в Чехии самые большие проблемы - это содержание кур и нарушения порядка транспортировки животных.

На вопрос, на какие страны в этих вопросах можно равняться, Вайткявичюте привела в пример Австрию, Германию и Нидерланды.

„Возникают проблемы с изменением законов. Положение осложняют лоббисты в сфере формирования сельскохозяйственной политики. Они выступают против выращивания животных без клеток, не допускают реформы“, – прибавила де Рада.

Представитель организации Compassion in World Farming в Испании Патриция де Рада в интервью порталу El Confidencial сказала, что в Испании 87%, а это около 85 000 000, сельскохозяйственных животных все еще сидят в клетках.

Едлицка заметил, что под давлением организаций по защите животных в Чехии с 2027 года будет запрещено содержание несушек в клетках. Но другие животные останутся в клетках.

„Австрия - та страна, которая давно ужесточает законы в этой сфере и запрещает жестокие практики. В Австрии давно запрещены пушные фермы, цирк с участием животных, опыты на обезьянах, клетки для несушек. Хороший пример и Германия. Там большую часть кур не держат в клетках. Запрета нет, но бизнес ответственный, а общество не покупает яйца кур, которых держат в клетках“, – заметила она.

В Нидерландах есть знак, указывающий на уровень благосостояние животных,из которых были произведены животных продукты.