За две недели по анонимной линии поступило почти 200 сообщений о распространении наркотиков

Департамент полиции информировал, что по специальной линии "Наркотикам – нет" поступило 182 звонка, зарегистрированы – 75.

По данным полиции, больше всего звонков поступило в крупных округах – Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском.

По анонимной линии можно сообщить о распространении наркотиков. Напомним, что звонить можно по номеру 8 700 60 777 с 7 до 20 ч. по рабочим дням.

Информацию можно предоставить на литовском, русском и английском языках.