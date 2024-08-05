2024.08.05 11:28

За драмой в отношениях пары наблюдали полицейские

 
ru.DELFI.lt
Kėdainiuose pora degino asmeninius daiktus
Kėdainiuose pora degino asmeninius daiktus
ФОТО: Dimitrijus Kuprijanovas | „Rinkos aikštė“

В ночь на субботу полиция и пожарные-спасатели в Кедайняй наблюдали за драмой в отношениях пары. Двое человек развели в городе костер, в котором жгли альбомы с фотографиями, документы, затем бросили в костер и кольцо. Соседи вызвали полицию и пожарных.

2 августа, после 23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. С.Даряус и С.Гирено, недалеко от железнодорожного переезда стоит автомобиль, в котором ссорятся два человека. По словам звонившего, конфликт дошел до того, что они стали жечь разные вещи, угрожать друг другу, под угрозой стоящий рядом микроавтобус.

На место происшествия выехала полиция и пожарные-спасатели.

Kėdainiuose pora degino asmeninius daiktus

Когда приехала полиция, выяснилось, что в автомобиле Volkswagen выясняла отношения пара. По словам очевидцев, пара ссорилась здесь несколько часов.

Чаша терпения жителей переполнилась, когда женщина стала громко кричать и звать на помощь. Вскоре после этого разожгли костер.

Люди опасались, что ссора может закончиться насилием.

Пожарные-спасатели потушили костер, разожженный рядом с автомобилем.

Полиция выяснила все обстоятельства, взяла персональные данные пары. Ссорившиеся успокоились, сказали, что у них нет никаких претензий друг к другу.

После этого полиция уехала, вскоре уехала и пара.

Kėdainiuose pora degino asmeninius daiktus

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