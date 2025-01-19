2025.01.19 18:06

За доставку товара придется заплатить дополнительно

 
ru.DELFI.lt
Siuntų pristatymas
Siuntų pristatymas
ФОТО: Shutterstock

Все больше людей совершают покупки онлайн. Они забирают товары в магазинах, в почтоматах или выбирают доставку на дом. Однако при покупке более крупных и тяжелых товаров люди все чаще платят не только за их привоз, но и за доставку, пишет портал MadeinVilnius.

Покупатели говорят, что при проживании в многоквартирном доме плата за доставку товара становится практически обязательным. В противном случае вам придется как-то тащить тяжелый груз домой самостоятельно.

Регина, читательница портала tv3.lt, рассказала, что недавно они с мужем купили новый холодильник.

„Сначала мы пошли в обычный магазин и выбрали нужный нам холодильник. Однако приобрели его в интернет-магазине, где нужная нам модель холодильника была самой дешевой.

При покупке нам нужно было выбрать, нужна ли нам доставка. Мы живем в многоквартирном доме без лифта, на третьем этаже. Мы точно не будем нести холодильник сами. Нам следует обратиться за помощью к соседям. Именно поэтому служба доставки оказалась действительно необходимой“, — рассказала женщина.

По ее оценкам, доставка обошлась еще в 20 евро.

„Да, это дополнительные деньги, но если бы мы попросили соседей о помощи, нам пришлось бы как-то с ними рассчитаться“, — сказала Регина.

Нужна ли служба доставки?

В то время другая читательница портала tv3.lt, Бируте, рассказала, что купила стиральную машину для своей матери.

„Я заказал ее по интернету. Курьер доставил стиральную машину на дом. Однако я также заплатил дополнительно за доставку. Эта услуга была необходима моей пожилой матери. Я не представляю, как она сама могла занести эту машину“, — сказала женщина. Однако ее удивило, что размер платы существенно различается. В некоторых магазинах это стоит 10 евро, а в других — 20 евро.

„Многие продавцы также отмечают, что они учитывают вес товара, который определяет, придется ли вам платить за доставку и сколько. Поэтому при покупке по интернету необходимо не только смотреть на товар, но и обратить внимание на условия его доставки“, — посоветовала Бируте.

Плата зависит от веса товара

Донатас Залобайтис, генеральный директор торговой сети Topo Centras прокомментировал, что при покупке товаров по интернету и выборе доставки на дом взимается дополнительная плата в размере 9,99 евро за товары весом более 30 кг.

„Данная услуга доступна в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Алитусе, Утене, Таураге, Тельшяй. За доставку на Куршскую косу (муниципалитет Неринга) взимается дополнительная плата в размере 17,38 евро.

„Доставка товаров весом до 30 кг до вашего порога не требует дополнительных затрат“, — прокомментировал Д. Залобайтис.

По его словам, если заказанный по интернету товар весит более 80 кг и превышает высоту 200 см, услуга доставки недоступна, поскольку в таких случаях требуется и специальная техника, и большее количество людей.

Товары доставляются до двери квартиры

Руководитель центра обслуживания клиентов интернет-магазина Varle.lt Саманта Руткаускайте рекомендовала клиентам, заказывающим крупногабаритные товары весом более 25 кг, воспользоваться дополнительной услугой доставки.

„Обычно для товаров весом до 25 кг занос и доставка до двери дома/квартиры включены в стандартную стоимость доставки.

А за товары весом более 25 кг взимается отдельная плата за доставку в зависимости от веса товара. Цена варьируется от 15 евро до 29 евро. Исключение касается только самоуправления Неринги, где цена доставки значительно выше“, — подсчитала С. Руткаускайте.

По ее словам, погрузочные работы ведутся по будням до 16.00.

„Товар доставляется только до двери квартиры или дома покупателя. Курьеры не доставляют товары в квартиру. Услуга не действует, если вес товара превышает 70 кг“, — предупредил представитель интернет-магазина.

Потребности покупателей различны

С. Руткаускайте заметила, что клиенты все чаще выбирают службу доставки.

„Люди берегут свое здоровье и время и не склонны сами тащить товар. Все больше клиентов готовы платить за услугу, а не думать о том, что и как будет предоставлено. Наиболее востребована данная услуга среди людей пенсионного возраста, часто внуки или дети заказывают товары для пожилых членов семьи с доставкой“, — прокомментировал представитель интернет-магазина.

Генеральный директор Topo centras Д. Залобайтис заверил, что покупатели предпочитают забирать товар самостоятельно в магазине.

„Служба доставки пока не очень популярна, но процент людей, пользующихся ею, растет с каждым годом; попробовав эту услугу один раз, люди начинают пользоваться ею и для других заказов. Около 20 проц. покупателей приобретают только услугу доставки, и примерно такой же процент людей выбирает самовывоз из почтоматов, расположенных в удобном для них месте. „Более 60 проц. всех онлайн-заказов забираются непосредственно из магазина“, — сказал Д. Залобайтис.

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