За доставку товара придется заплатить дополнительно

При покупке нам нужно было выбрать, нужна ли нам доставка. Мы живем в многоквартирном доме без лифта, на третьем этаже. Мы точно не будем нести холодильник сами. Нам следует обратиться за помощью к соседям. Именно поэтому служба доставки оказалась действительно необходимой“, — рассказала женщина.

„Сначала мы пошли в обычный магазин и выбрали нужный нам холодильник. Однако приобрели его в интернет-магазине, где нужная нам модель холодильника была самой дешевой.

Регина, читательница портала tv3.lt, рассказала, что недавно они с мужем купили новый холодильник.

Покупатели говорят, что при проживании в многоквартирном доме плата за доставку товара становится практически обязательным. В противном случае вам придется как-то тащить тяжелый груз домой самостоятельно.

По ее оценкам, доставка обошлась еще в 20 евро.

„Да, это дополнительные деньги, но если бы мы попросили соседей о помощи, нам пришлось бы как-то с ними рассчитаться“, — сказала Регина.

Нужна ли служба доставки?

В то время другая читательница портала tv3.lt, Бируте, рассказала, что купила стиральную машину для своей матери.

„Я заказал ее по интернету. Курьер доставил стиральную машину на дом. Однако я также заплатил дополнительно за доставку. Эта услуга была необходима моей пожилой матери. Я не представляю, как она сама могла занести эту машину“, — сказала женщина. Однако ее удивило, что размер платы существенно различается. В некоторых магазинах это стоит 10 евро, а в других — 20 евро.