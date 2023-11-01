За дешевыми продуктами "охотится" и средний класс: без скидок некоторые товары не покупают

 
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Lojalumo kampanijas teigiamai vertina pirkėjai
Lojalumo kampanijas teigiamai vertina pirkėjai
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Крупные торговые сети заметили, что многие покупатели отдают предпочтение товарам со скидкой, сами жители также не скрывают, что "охотятся" за акциями. Некоторые ТЦ рады, что новые привычки жителей помогают уменьшить количество выбрасываемых продуктов, но на самом ли деле это ориентировано на экологию и устойчивость, интересуются журналисты LNK.

Жители Литвы не отказываются от более дешевых продуктов и других товаров. Некоторые говорят, что даже выбирают, куда пойти, в зависимости от того, какие, где акции объявлены.

"Если здесь нет акции, едем в другой магазин", – сказал мужчина.

"Конечно, я смотрю, чтобы не было слишком дорого, я пенсионер – поэтому доходы у меня меньше", – сказал пожилой мужчина.

"Важны продукты, книги. Мы любим читать, всегда ждем скидки на книги", – сказал другой собеседник.

"Сейчас покупатели чувствительны к ценам. Они постоянно ищут разные предложения, акции, скидки. Мы заметили, что люди чаще листают каталоги со скидками, следят за ценами", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

Если объявляют большие скидки, товары буквально сметают с прилавков.

"Покупателям актуально купить товары дешевле и сэкономить. Продажи во время акций вырастают в несколько и даже в десятки раз, значит, товар, вероятно, покупали даже те,кто обычно его себе не может позволить", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

На некоторые товары без скидок жители даже не смотрят.

"Если не говорить о продуктах, то к такой категории относится бытовая химия, бытовая техника – мы заметили, что эти товары покупатели реже покупают без акций, следят за ними", – сказала представитель Rimi Lietuva.

Специалисты утверждают, что акциями и скидками торговцы пытаются вернуть покупателей.

"Торговцы набрасывают на покупателей такой платок, покупатель не видит весь ассортимент, приходит за несколькими товарами и в конце концов покупает все, даже дорогое", – сказал специалист Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Он заметил, что литовцы покупают и товары с истекающим сроком годности. Чаще всего - это молочные товары, мясо или хлеб.

"За 9 месяцев этого года жители на акциях сэкономили 36 млн. евро. Это впечатляющая сумма, если учесть, что было куплено 10 000 тонн продуктов", – сказала Гецявичюте.

Но экономисты говорят, что такая экономия рождается не из стремления меньше выбрасывать еду, а из желания тратить меньше денег.

"Даже средний класс, который мог себе позволить не считать денег, тоже садиться около прилавков с дешевыми товарами, ищет альтернативы", – сказала экономист банка Swedbank Юрате Цвиликене, заметив, что литовцы экономят, а не думают об экологии.

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