За дешевыми продуктами "охотится" и средний класс: без скидок некоторые товары не покупают

"Покупателям актуально купить товары дешевле и сэкономить. Продажи во время акций вырастают в несколько и даже в десятки раз, значит, товар, вероятно, покупали даже те,кто обычно его себе не может позволить", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

"Сейчас покупатели чувствительны к ценам. Они постоянно ищут разные предложения, акции, скидки. Мы заметили, что люди чаще листают каталоги со скидками, следят за ценами", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

"Важны продукты, книги. Мы любим читать, всегда ждем скидки на книги", – сказал другой собеседник.

"Конечно, я смотрю, чтобы не было слишком дорого, я пенсионер – поэтому доходы у меня меньше", – сказал пожилой мужчина.

"Если здесь нет акции, едем в другой магазин", – сказал мужчина.

Жители Литвы не отказываются от более дешевых продуктов и других товаров. Некоторые говорят, что даже выбирают, куда пойти, в зависимости от того, какие, где акции объявлены.

На некоторые товары без скидок жители даже не смотрят.

"Если не говорить о продуктах, то к такой категории относится бытовая химия, бытовая техника – мы заметили, что эти товары покупатели реже покупают без акций, следят за ними", – сказала представитель Rimi Lietuva.

Специалисты утверждают, что акциями и скидками торговцы пытаются вернуть покупателей.

"Торговцы набрасывают на покупателей такой платок, покупатель не видит весь ассортимент, приходит за несколькими товарами и в конце концов покупает все, даже дорогое", – сказал специалист Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Он заметил, что литовцы покупают и товары с истекающим сроком годности. Чаще всего - это молочные товары, мясо или хлеб.

"За 9 месяцев этого года жители на акциях сэкономили 36 млн. евро. Это впечатляющая сумма, если учесть, что было куплено 10 000 тонн продуктов", – сказала Гецявичюте.

Но экономисты говорят, что такая экономия рождается не из стремления меньше выбрасывать еду, а из желания тратить меньше денег.