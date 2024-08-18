За что на отдыхе можно получить штраф от 600 до 1150 евро

„Уважаемые владельцы гидроциклов, напоминаем, что для плавания в море необходимы права судоводителя и делать это можно только на территориях, находящихся вне охранной зоны. Когда вы плаваете без прав в нарушение закона, никто не заставляет вас читать законодательство, устанавливающее правила. Загляните в центр посетителей, позвоните нам, мы поможем избежать неприятностей с контролирующими органами и предоставим информацию о том, что запрещено законом на территории парков. Штраф в 600 евро – это не весело. Мы хотели бы помочь предотвратить это“, - написано на сайте регионального парка.
Отдыхающим напоминают, что „по требованиям служб охраны окружающей среды купание в поверхностных водоемах с плавсредствами и экологических требований к установке и использованию плавучих средств, их сооружению и/или швартовке“ разрешено в Балтийском море, но не в национальном парке Куршской косы, региональном парке Паюрис и подводных акваториях биосферного полигона Балтийского моря.
„Нам хотелось, чтобы посещение регионального парка Паюрис не было связано с конфликтами с инспекторами Департамента охраны окружающей среды или сотрудниками судоходной инспекции, поэтому ежегодно повторяем информацию и в социальных сетях. Кажется, больше не нужно предупреждать автовладельцев о том, что им не нужно ездить в парке, не придерживаясь действующих правил.
Для того, чтобы спустить лодку на пристани Каркле, необходимо разрешение Дирекции охраняемых территорий Малой Литвы, а для тех, у кого нет прав судоводителя и документа технического осмотра (мы не имеем права выдавать такое разрешение на плавсредства с водяным насосом ни в коем случае) - мы не можем такое разрешение выдать“, - добавлено в информации и указана ссылка на нормативный акт.