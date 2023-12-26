За 2000 евро – зимой рождественский домик, а летом – летний домик

Вячеславас рассказал, что идея у него родилась перед Рождеством в прошлом году. До этого он перед Рождеством украшал свой исторический автомобиль и ездил на нем. Например, клал елку на крышу или украшал машину гирляндами.

"Было здорово, пока не останавливала полиция, ведь гирлянды могли ввести в заблуждение других водителей, они могли подумать, что едет скорая, пожарные или полиция. А это плохо", – сказал он.

Тут он понял, что никогда не видел, чтобы исторический автомобиль тащил кемпер.

В прошлом году рождественский домик стали использовать только с середины декабря, а в этом году уже в ноябре его доставили в поместье.

"Говоришь людям - это рождественский домик,так они к нему и относятся, А летом, кладешь туда подушки, вешаешь восточные фонарики, его стиль меняется", – сказал Вячеславас, который летом ездит с этим домиком на озера. По его словам, стоимость домика составила 2000 евро.