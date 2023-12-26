За 2000 евро – зимой рождественский домик, а летом – летний домик

 
Аудинга Саткунайте
ru.DELFI.lt

Многие перед Рождеством думают, как украсить дом, а вот работник цирка, известный ведущий мероприятий, поющий актер Вячеславас Мицкявичюс-Славка построил рождественский домик на колесах. Сейчас им пользуются посетители Крикштенского поместья.

Вячеславас рассказал, что идея у него родилась перед Рождеством в прошлом году. До этого он перед Рождеством украшал свой исторический автомобиль и ездил на нем. Например, клал елку на крышу или украшал машину гирляндами.

"Было здорово, пока не останавливала полиция, ведь гирлянды могли ввести в заблуждение других водителей, они могли подумать, что едет скорая, пожарные или полиция. А это плохо", – сказал он.

Тут он понял, что никогда не видел, чтобы исторический автомобиль тащил кемпер.

В прошлом году рождественский домик стали использовать только с середины декабря, а в этом году уже в ноябре его доставили в поместье.

"Говоришь людям - это рождественский домик,так они к нему и относятся, А летом, кладешь туда подушки, вешаешь восточные фонарики, его стиль меняется", – сказал Вячеславас, который летом ездит с этим домиком на озера. По его словам, стоимость домика составила 2000 евро.

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Одни материалы он покупал сам, другие использовал уже подержанные, например - окна из разобранного дачного домика.

Чтобы домик можно было перевозить, потребовался специальный прицеп. По словам Вячеславаса, домик кажется большим, но весит немного. Самая тяжелая вещь в нем печка – 70 кг.

На видео можно узнать, откуда Вячеславас взял вещи, находящиеся в домике. История некоторых вещей удивляет – например, ковер был найден у контейнера.

Вячеславас не скрывает, что любит барахолки, многие вещи он купил там в течение 10 дней.

"Хотелось, чтобы вещи напоминали Рождество из детства, которое все помнят, но которого ни у кого не было", – сказал собеседник.

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