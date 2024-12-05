2024.12.05 07:10

За 18 лет в экзамене по Конституции приняли участие почти 480 000 граждан

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В среду состоялась церемония награждения победителей экзамена по Конституции, во время которой президент Гитанас Науседа и ВРИО министра юстиции Эвелина Добровольская поздравили участников, лучше всех сдавших этот экзамен.

„Я искренне рад, что вы своим примером показываете, как надо оберегать ценности и гражданственность, закрепленные в Конституции. Верю, что экзамен по Конституции сможет и впредь расширяться, объединять все больше жителей Литвы и всего мира и внести существенный вклад в воспитание гражданской сознательности“, – сказала временный министр, поздравляя победителей.

По подсчетам, за 18 лет проведения экзамена по Конституции в нем приняли участие почти 480 000 граждан, в этом году его сдавали около 30 000 участников из Литвы и других стран.

В этом году участники, показавшие лучшие результаты на экзамене, были награждены коллекционными золотыми монетами номиналом 50 евро, планшетами, беспроводными наушниками, фотоаппаратами мгновенной печати и смарт-часами. Им также был вручен специальный приз, учрежденный покровителем проекта Науседой.

Экзамен по Конституции проводится ежегодно 25 октября, в День Конституции.

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