За 18 лет в экзамене по Конституции приняли участие почти 480 000 граждан

„Я искренне рад, что вы своим примером показываете, как надо оберегать ценности и гражданственность, закрепленные в Конституции. Верю, что экзамен по Конституции сможет и впредь расширяться, объединять все больше жителей Литвы и всего мира и внести существенный вклад в воспитание гражданской сознательности“, – сказала временный министр, поздравляя победителей.

По подсчетам, за 18 лет проведения экзамена по Конституции в нем приняли участие почти 480 000 граждан, в этом году его сдавали около 30 000 участников из Литвы и других стран.