За 18 лет в экзамене по Конституции приняли участие почти 480 000 граждан

„Я искренне рад, что вы своим примером показываете, как надо оберегать ценности и гражданственность, закрепленные в Конституции. Верю, что экзамен по Конституции сможет и впредь расширяться, объединять все больше жителей Литвы и всего мира и внести существенный вклад в воспитание гражданской сознательности“, – сказала временный министр, поздравляя победителей.
По подсчетам, за 18 лет проведения экзамена по Конституции в нем приняли участие почти 480 000 граждан, в этом году его сдавали около 30 000 участников из Литвы и других стран.
В этом году участники, показавшие лучшие результаты на экзамене, были награждены коллекционными золотыми монетами номиналом 50 евро, планшетами, беспроводными наушниками, фотоаппаратами мгновенной печати и смарт-часами. Им также был вручен специальный приз, учрежденный покровителем проекта Науседой.
Экзамен по Конституции проводится ежегодно 25 октября, в День Конституции.