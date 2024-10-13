За 10 лет в армии – пенсия 148 евро: министерство согласно, что нужны перемены

„Я служил в системе Минобороны с 1994 до 2005 г. Всего – 10 лет и почти 2 месяца. По закону о службе, в должности капитана я ушел в запас. Сейчас размер моей пенсии за службу в армии – 148,27 евро“, – писал Delfi Йонас.
Он сказал, что похожие деньги он получает за работу в Англии, где провел пару лет.
„В 2006 г.–2008 г. я работал в Англии. Легально работал там 22 месяца, платил налоги. За этот период из Англии мне платят в евро 102,10. Вот какая разница в оплате работы в Англии за 22 месяца и службы в Литовской армии за 10 лет“, – сравнил мужчина.
Он считает, что самое время обсудить вопрос социальных выплат военным в Литве.
„Какие социальные выплаты получат люди, которые служат по контракту 5, 8 или 10 лет? Об этом надо говорить, чтобы будущие военные знали, что их ждет после службы“, – заметил Йонас.
Заронскис сказал, что он тоже получает всего 140 евро.
„Есть люди с небольшими пенсиями по старости. Конечно, плохо, но что поделаешь. Мы пишем в министерство, министру, много раз поднимали этого вопрос, но ничто не меняется“, – сказал он Delfi.
Delfi интересовался, какие пенсии получают в Литве военные запаса.
По данным „Содры“, средняя пенсия военных в августе была 393,07 евро.
Представитель „Содры“ Малгожата Козич рассказала, от чего зависит размер пенсий военных.
„Размер государственной пенсии военных зависит от срока службы и средней зарплаты за непрерывную службу в течение 12 месяцев за 5 лет. За первые десять лет платят по 1% от средней зарплаты“, - сказала Козич.
Минобороны подчеркнуло, что это не единственная пенсия, которую получают военные запаса.
„Когда военные достигают пенсионного возраста, они получают и пенсию по старости. Итак, бывшие военные, когда выходят на пенсию по старости, получают две пенсии, общая сумма которых не может превышать по нынешним данным 2555 евро.
Если офицер в запасе не работает, то ему платят надбавку в размере 269,77 евро. Если человек получает меньше минимума, то тоже получает надбавку“, – указали представители Минобороны.
Министерство согласно с тем, что пенсии офицеров запаса небольшие. Это положение планируют менять.
„Надо заметить, что сейчас пенсии уже выше, чем назначенные прежде. Их повышение обусловлено и повышением зарплат военных. Однако мы все равно видим, что государственные пенсии военных маленькие, их надо повышать“, – отмечает министерство.
„Сейчас пенсия за 20–25 лет службы составляет 30% зарплаты „на руки“, поэтому многие военные в запасе вынуждены работать, пенсии для жизни им не достаточно.
Мы считаем, что после 25 лет службы пенсия должна быть 50% зарплаты „на руки"“, – сказано в ответе.
Минобороны отметило, что Министерство социальной защиты и труда подготовило соответствующие поправки к закону, чтобы увеличить государственные пенсии военных в долгосрочной перспективе.