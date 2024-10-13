За 10 лет в армии – пенсия 148 евро: министерство согласно, что нужны перемены

„Я служил в системе Минобороны с 1994 до 2005 г. Всего – 10 лет и почти 2 месяца. По закону о службе, в должности капитана я ушел в запас. Сейчас размер моей пенсии за службу в армии – 148,27 евро“, – писал Delfi Йонас.

Он сказал, что похожие деньги он получает за работу в Англии, где провел пару лет.

„В 2006 г.–2008 г. я работал в Англии. Легально работал там 22 месяца, платил налоги. За этот период из Англии мне платят в евро 102,10. Вот какая разница в оплате работы в Англии за 22 месяца и службы в Литовской армии за 10 лет“, – сравнил мужчина.

Он считает, что самое время обсудить вопрос социальных выплат военным в Литве.