2024.12.25 10:02

За 1,5 года в Литве заменили больше 50 советских названий улиц

 
ru.DELFI.lt
Josvainiečiai nenoriai atsisveikina su P. Cvirkos gatvės pavadinimu
Josvainiečiai nenoriai atsisveikina su P. Cvirkos gatvės pavadinimu
ФОТО: Kėdainių mugė

В Литве действует закон о десоветизации. В рамках этого закона в Литве уже заменили больше 50 советских названий улиц. Центр реестра информировал BNS, что в 2023 году переименовали 13 улиц, а в этом году – 40.

Председатель комиссии, которая рекомендует переименовать те или иные объекты, Витас Карчаускас сказал, что процесс проходит быстро.

„Я считаю, результат неплохой“, – сказал он, заметив, что переименовано около 60% объектов.

По данным Центра реестра, в этом году переименовали 17 улиц имени Пятраса Цвирки, 9 – Людаса Гиры, 5 – Саломеи Нерис.

Комиссия по десоветизации констатировала, что эти писатели действовали в рамках оккупационных структур, активно участвовали в принятии решений, которые повлияли на утверждение оккупации.

Были также переименованы улицы Юрия Гагарина, К.Мацявичюса, Коммунаров, Советские, В.Монтвилы.

При переименовании старались вносить минимальные коррективы, например, в Шакяй и Мариямполе улицы Л.Гирос стали Гирос, улица С.Нерес в Румшишкес и Кайшядорском районе - Нерес.

В других местах вернули исторические названия. В Куршенай улица Ю.Гагарина стала Байору, а в Жежмаряй и Кайшядорском районе - Барборос Радвилайтес.

В числе новых названий есть и нейтральные – Ветрунгес, Саулес, Биюну, Мету, Библиотекос, Пушу, Каймину, Мокитою, Лаймес, Парко, Свейкатос, Вингё, Гимназиёс.

Названия улиц в Литве меняют в рамках закона о десоветизации.

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