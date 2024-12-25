За 1,5 года в Литве заменили больше 50 советских названий улиц

Председатель комиссии, которая рекомендует переименовать те или иные объекты, Витас Карчаускас сказал, что процесс проходит быстро.
„Я считаю, результат неплохой“, – сказал он, заметив, что переименовано около 60% объектов.
По данным Центра реестра, в этом году переименовали 17 улиц имени Пятраса Цвирки, 9 – Людаса Гиры, 5 – Саломеи Нерис.
Комиссия по десоветизации констатировала, что эти писатели действовали в рамках оккупационных структур, активно участвовали в принятии решений, которые повлияли на утверждение оккупации.
Были также переименованы улицы Юрия Гагарина, К.Мацявичюса, Коммунаров, Советские, В.Монтвилы.
При переименовании старались вносить минимальные коррективы, например, в Шакяй и Мариямполе улицы Л.Гирос стали Гирос, улица С.Нерес в Румшишкес и Кайшядорском районе - Нерес.
В других местах вернули исторические названия. В Куршенай улица Ю.Гагарина стала Байору, а в Жежмаряй и Кайшядорском районе - Барборос Радвилайтес.
В числе новых названий есть и нейтральные – Ветрунгес, Саулес, Биюну, Мету, Библиотекос, Пушу, Каймину, Мокитою, Лаймес, Парко, Свейкатос, Вингё, Гимназиёс.
Названия улиц в Литве меняют в рамках закона о десоветизации.