Юрист рассказала, как меняются выплаты на детей с Нового года

Важно не упустить существенный момент – чтобы назначенные выплаты по уходу за ребенком не уменьшились, можно будет получать зарплату в размере разницы - иными словами, выплаты на ребенка не уменьшатся, если выплата и зарплата не будут выше прежней средней зарплаты человека и не будут больше 5 СЗ.

В июле 2023 г. этот Закон о социальном страховании на случай болезни и материнства подкорректировали в первый раз, но тогда учитывали только тех родителей, которые получают минимальные выплаты. А с 1 января 2024 г. будущим родителям с доходами выше установленного государством максимума выплат по уходу за ребенком будет легче сочетать получение зарплаты, досрочное возвращение на рынок труда и получение выплат, поскольку родители, получающие самое большое пособие, смогут больше зарабатывать – до 5 средних зарплат (5 СЗ).

Порядок изменился так, что получить неуменьшенные выплаты сейчас практически невозможно. Итак, сейчас родителям, которые получают зарплату и выплаты на ребенка, надо оценить, не уменьшат ли в их случае выплаты и не отменят ли их совсем.

Сейчас родители могут выбирать разные варианты выплат: получать пособие до того, как ребенку исполнится 18 месяцев или 24 месяца. Однако максимальное пособие равно 2 СЗ, по данным за второй квартал 2023 г. СЗ равна 1987,80 евро (2 СЗ - 3975,6 евро).

Прежде закон был сформулирован так, что люди со средней зарплатой больше 2 СЗ получали максимальные выплаты, а заработать могли не больше 2 СЗ.

Иными словами, люди, которые "на бумаге" получали евро 3975,6 и те, кто получал, например, 7000 евро, не только получали одинаковые выплаты, но и дополнительно заработать могли не больше 2 СЗ, иначе снижалось их пособие по уходу за ребенком. Звучит нелогично, не так ли?