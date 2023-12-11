Юрист рассказала, как меняются выплаты на детей с Нового года

Порядок изменился так, что получить неуменьшенные выплаты сейчас практически невозможно. Итак, сейчас родителям, которые получают зарплату и выплаты на ребенка, надо оценить, не уменьшат ли в их случае выплаты и не отменят ли их совсем.
В июле 2023 г. этот Закон о социальном страховании на случай болезни и материнства подкорректировали в первый раз, но тогда учитывали только тех родителей, которые получают минимальные выплаты. А с 1 января 2024 г. будущим родителям с доходами выше установленного государством максимума выплат по уходу за ребенком будет легче сочетать получение зарплаты, досрочное возвращение на рынок труда и получение выплат, поскольку родители, получающие самое большое пособие, смогут больше зарабатывать – до 5 средних зарплат (5 СЗ).
Важно не упустить существенный момент – чтобы назначенные выплаты по уходу за ребенком не уменьшились, можно будет получать зарплату в размере разницы - иными словами, выплаты на ребенка не уменьшатся, если выплата и зарплата не будут выше прежней средней зарплаты человека и не будут больше 5 СЗ.
Сейчас родители могут выбирать разные варианты выплат: получать пособие до того, как ребенку исполнится 18 месяцев или 24 месяца. Однако максимальное пособие равно 2 СЗ, по данным за второй квартал 2023 г. СЗ равна 1987,80 евро (2 СЗ - 3975,6 евро).
Прежде закон был сформулирован так, что люди со средней зарплатой больше 2 СЗ получали максимальные выплаты, а заработать могли не больше 2 СЗ.
Иными словами, люди, которые "на бумаге" получали евро 3975,6 и те, кто получал, например, 7000 евро, не только получали одинаковые выплаты, но и дополнительно заработать могли не больше 2 СЗ, иначе снижалось их пособие по уходу за ребенком. Звучит нелогично, не так ли?
Так вот, перемены с 1 января 2024 г. ориентированы на людей с большими доходами, поскольку даже при выплате максимального пособия, их доходы будут меньше прежней средней зарплаты, но им разрешат дополнительно зарабатывать, чтобы выплаты и трудовые доходы в сумме соответствовали тому, что человек зарабатывал до отпуска по уходу за ребенком. В таблицах даны изменения, чтобы было легче понять, что меняется с 1 января 2024 года.
С 2024 г. увеличится базовый социальный размер, он составит 55 евро, а с ним и все выплаты. Так одноразовое пособие на ребенка с 2024 г. увеличится с 539 до 605 евро, детские деньги – до 96,25 евро, а детям из социально поддерживаемых и многодетных семей - до 152,9 евро.