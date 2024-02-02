Юморист Шураев обвиняется в клевете и незаконном сборе информации о частной жизни

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Olegas Šurajevas
Olegas Šurajevas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В Вильнюсский городской районный суд передано уголовное дело, по которому юморист Олег Шураев обвиняется в клевете, ограничении свободы действий лица и незаконном сборе информации о частной жизни лица и ее разглашении.

Факт передачи уголовного дела в отношении О. Шураева в суд подтвердил порталу пресс-секретарь Вильнюсского районного суда Гедрюс Янонис.

Сам О. Шураев не комментирует подробностей и обстоятельств дела. Прокуратура также не сообщает подробностей дела.

По данным Delfi, уголовное дело против юмориста может быть связано с инцидентом, произошедшим в 2022 г., когда О. Шураев в одном из дворов наклеил на припаркованные автомобили с российской символикой наклейки в поддержку Украины, а Вадимас Бутримас, обнаружив такую ​​наклейку, пришел к юмористу домой и ударил его.

За нападение суд приговорил В. Бутримаса к 9 месяцам ограничения свободы с обязательством отработать 60 часов общественных работ.

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