Юбилейное мероприятие Open House Vilnius представляет список зданий, которые можно посетить

Тема 10-го Open House Vilnius – люди, создающие город. По словам руководителей проекта Риты Тамулявичюте, Мантаса Разгайтиса и Эмилии Груздите, в этом году постараются завязать диалог между архитекторами, создающими идеи для города и людьми.
Проект проводится с 2015 г. и дает возможность ознакомиться с архитектурой Вильнюса.
В этом году можно посетить 60 зданий – 48 тех, что уже были в программе и 12 новых. Всего за время проведения мероприятия у жителей была возможность посетить 150 зданий.
Новинка программы – возможность посетить офисы архитекторов.
В мае посетители Open House Vilnius смогут побывать на экскурсиях в 60 зданиях, которые обычно закрыты для посещения. Экскурсии будут проводить на английском, литовском и украинском языках. Все экскурсии бесплатные, попасть на них можно в порядке живой очереди.
Организаторы приглашают экскурсоводов-волонтеров принять участие в этом мероприятии. Анкету волонтера можно заполнить до 13 марта.
Список зданий:
Cyber City | бывшая территория фабрики "Спарта"
Dūmų fabrikas | бывшая фабрика кос
Жилой дом в Новой Вильне
Жилой дом в Жверинасе
Театр Keistuolių
Kilo Health | бывшая пивоварня В.Шопена
Литовская аудиосенсорная библиотека
Литовский банк
Ogilvy
Дом радио
Школа им. Св. Иосифа на ул. Медейнос
Галерея и мастерская Владаса Вилджюнаса
Мастерская искусств Beepart
Офисы бетонной фабрики | бывший цех арматуры
D9 – Artsy Office
Гостиница Grata
Дом Игната Парчевского
Интердом – общежитие национальной школы искусств им. М.-К.Чурлёниса
Университет управления и экономики ISM | ранее Центральным почтамт
Музей Казимераса Жоромскиса
Здание союза композиторов с кварталом жилых домов
Бывший центр Культурного наследия и исторические подвалы
Творческий дворик ул. Раугиклос
Институт литовской литературы и фольклора | Дворец Вилейшисов
Литовский апелляционный суд
Административное здание Литовского союза кооперативов
Литовская медицинская библиотека
Литовская академия наук
Литовская национальная филармония
Центральное здание Литовского радио и телевидения
Литовский национальный драматический театр
Минкульт ЛР
Президентский дворец
Здание парламента
Министерство иностранных дел
Здание правительства Литвы
Министерство сельского хозяйства
Lojoteka. Образовательный медийный центр
Музей Маркучайского поместья
Национальная художественная галерея
Кинотеатр Pasaka в районе Паупис
Купеческий клуб – бизнес-центр
Офисный центр S7 и офис Telia Lietuva
Центральный офис банка SEB
Жилой дом межвоенного периода с квартирами В.Креве-МИцкявичуса и В.Миколайтиса-Путинаса
TARTLE I Литовский центр познания искусства
Театр Вильнюсская классика и галерея искусств Tsekh
Часовня Тускуленского парка – колумбарий
Вильнюсская хоральная синагога
Вильнюсский железнодорожный вокзал и паровозное депо
Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта
Вильнюсская гимназия в Пилайте
Вильнюсский дворец бракосочетаний
Вильнюсская духовная семинария им. Св. Иосифа
Вильнюсская теплостанция Nr. 2
VU Институт химии Факультета химии и геонаук ВУ
Большой зал ВУ
Обсерватория идей ВУ
офисы WIX
Центр данных сельского хозяйства