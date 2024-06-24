Йонинес в Швянтои: костер на берегу моря и неудачный главный акцент праздника

Именно в Швянтои ежегодно проходит этот летний праздник. По словам директора Палангского культурного центра Виты Петраускене, из года в год традиционные акценты праздника не меняются – плетение венков из дуба, развитие тем огня и воды, выступления фольклорных коллективов, ярмарка и праздничный концерт. А главное – костер на пляже.

„Покупателей было достаточно. Дождь шел, но люди были. Я приезжаю в Швянтои 13 лет подряд. Так и выучил литовский. Не все могу сказать, но с покупателями договариваюсь. Вот, я провел два дня в Лиепае, сейчас с семьей приехал в Швянтои. Да, в Латвии Лиго (день Ивана Купалы) большой праздник, но его празднуют один день, а в Литве в этом году он растянулся на четыре дня“, – сказал Дмитрий.