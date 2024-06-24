Йонинес в Швянтои: костер на берегу моря и неудачный главный акцент праздника

Именно в Швянтои ежегодно проходит этот летний праздник. По словам директора Палангского культурного центра Виты Петраускене, из года в год традиционные акценты праздника не меняются – плетение венков из дуба, развитие тем огня и воды, выступления фольклорных коллективов, ярмарка и праздничный концерт. А главное – костер на пляже.
До вечера туристы проводили время на пляже.
Дмитрий из Латвии на ярмарке продавал сладости. Он сюда приезжает ежегодно. По его словам, плохая погода торговле не помешала.
„Покупателей было достаточно. Дождь шел, но люди были. Я приезжаю в Швянтои 13 лет подряд. Так и выучил литовский. Не все могу сказать, но с покупателями договариваюсь. Вот, я провел два дня в Лиепае, сейчас с семьей приехал в Швянтои. Да, в Латвии Лиго (день Ивана Купалы) большой праздник, но его празднуют один день, а в Литве в этом году он растянулся на четыре дня“, – сказал Дмитрий.
На ярмарке было немало развлечений. Девушки и женщины плели венки, спускали их на воду, мужчины и юноши участвовали в состязаниях.
В этом году в Швянтои на Йонинес приехали литовцы из Аргентины. Они ехали на праздник песни и решили посетить Йонинес у моря. Именно их коллектив своими танцами заводил сдержанных литовцев у горящего костра.
Кульминация Йонинес в Швянтои – мистерия „Проводы Солнца“ у устья реки Швянтои.
Однако пускание венков по реке закончилось фиаско – сильный ветер вернул венки в реку и прибил к берегу.
В конце праздника состоялся концерт Hiperband grupė.