Ясное небо и утренние заморозки: погода в Литве на выходные

После ясного утра облачность в течение дня начнет увеличиваться, при этом более частыми станут отдельные, более плотные облака. На северо-востоке Литвы ожидаются небольшие и кратковременные осадки, в основном дождь, местами возможны отдельные снежинки. Ветер северо-западный, порывистый, с усилением до 9-14 м/с. Температура воздуха также не будет повышаться слишком быстро и будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла.

В воскресенье вечером циклон отойдет от Литвы, и мы снова попадем в зону высокого давления. Облака на небе быстро рассеются, и ночь будет совершенно ясной и сухой. Ветер также ослабеет до умеренного и продолжит дуть с севера, северо-запада. Ночью температура опустится ниже нуля, поэтому во многих местах ожидаются заморозки до 1-6 градусов, а местами температура на поверхности почвы достигнет 9 градусов мороза. Кое- где, ближе к Куршской косе, температура останется слабоположительной.