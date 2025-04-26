2025.04.26 10:08

Ясное небо и утренние заморозки: погода в Литве на выходные

 
ru.DELFI.lt

В субботу Литва окажется между двумя системами: областью высокого давления на западе страны и циклоном, устремленным на восток.

После ясного утра облачность в течение дня начнет увеличиваться, при этом более частыми станут отдельные, более плотные облака. На северо-востоке Литвы ожидаются небольшие и кратковременные осадки, в основном дождь, местами возможны отдельные снежинки. Ветер северо-западный, порывистый, с усилением до 9-14 м/с. Температура воздуха также не будет повышаться слишком быстро и будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла.

В воскресенье вечером циклон отойдет от Литвы, и мы снова попадем в зону высокого давления. Облака на небе быстро рассеются, и ночь будет совершенно ясной и сухой. Ветер также ослабеет до умеренного и продолжит дуть с севера, северо-запада. Ночью температура опустится ниже нуля, поэтому во многих местах ожидаются заморозки до 1-6 градусов, а местами температура на поверхности почвы достигнет 9 градусов мороза. Кое- где, ближе к Куршской косе, температура останется слабоположительной.

Хотя в воскресенье будет прохладно, солнечные лучи будут приятными. Небо по всей стране будет ясным, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный, более спокойный, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха будет несколько отличаться от субботней и прогреется до 8-13 градусов тепла.

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