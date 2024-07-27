Ярмарка в Клайпеде по случаю Праздника моря стала райским уголком для покупателей

Женщина из Радвилишкис, которая уже несколько лет продает на Празднике моря подсвечники ручной работы, вазы и домашние камины в стиле минимализма отмечает, что за несколько лет уже нашла свой круг поклонников, поэтому надеется, что люди, посещающие Праздник моря тоже влюбятся в ее творения и охотно украсят ими свои дома.

Рядом жительница из Шилуте, которая продает различные украшения из латуни и сама их создает. Она говорит, что ей нравится быть рядом с людьми, самой наблюдать, кому что нравится. „Сейчас я стараюсь больше создавать для молодежи, заметила, что им нравятся маленькие колечки и другие мелочи. Даже если не покупают, но многие примеряют - значит, им нравится. Нужно наблюдать за людьми, нельзя просто закрыться в своей мастерской, иначе, выйдя, обнаружишь, что мир совсем другой, чем ты представлял. Должен сам продавать, только так увидишь, что людям интересно. Хотя художник зачастую делает то, что ему нравится“, — улыбается женщина, превращающая латунь в украшения.