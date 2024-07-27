Ярмарка в Клайпеде по случаю Праздника моря стала райским уголком для покупателей

Ярмарка растянулась на несколько километров
Белые прилавки тянутся от Старого рынка, улицы Тилту, до самого побережья Дане, поэтому для тех, кто хочет все внимательно рассмотреть, все попробовать, одного дня точно не хватит. А торговцы готовы работать до ночи и делиться хорошим настроением.
„Для меня это первая ярмарка на Праздник моря, самое главное — показать себя, свое творчество. О, вы будете смотреть мои рисунки, все мои рисунки, - улыбается женщина из Шяуляй, которая украшает рисунками разные сумочки. - Я приехала в очень позитивном настроении. В целях экономии взяли палатку на двоих, они недешевые. Да, и бесплатной парковки нет, а еще ночлег, да и поесть хочется. Эта ярмарка больше для того, чтобы была возможность показать себя“.
Женщина из Радвилишкис, которая уже несколько лет продает на Празднике моря подсвечники ручной работы, вазы и домашние камины в стиле минимализма отмечает, что за несколько лет уже нашла свой круг поклонников, поэтому надеется, что люди, посещающие Праздник моря тоже влюбятся в ее творения и охотно украсят ими свои дома.
Да, и цены на поделки разнятся – маленькая сумочка для телефона и кошелька обойдется примерно в 20 евро, если хочется вместительнее и крупнее, придется заплатить более 50 евро. Подсвечники ручной работы, контейнеры для ароматов для дома также стоят более 20-25 евро.
Аутентичные изделия
Рядом жительница из Шилуте, которая продает различные украшения из латуни и сама их создает. Она говорит, что ей нравится быть рядом с людьми, самой наблюдать, кому что нравится. „Сейчас я стараюсь больше создавать для молодежи, заметила, что им нравятся маленькие колечки и другие мелочи. Даже если не покупают, но многие примеряют - значит, им нравится. Нужно наблюдать за людьми, нельзя просто закрыться в своей мастерской, иначе, выйдя, обнаружишь, что мир совсем другой, чем ты представлял. Должен сам продавать, только так увидишь, что людям интересно. Хотя художник зачастую делает то, что ему нравится“, — улыбается женщина, превращающая латунь в украшения.
Цены не особо „кусаются“ — уникальные серьги можно купить за 20-40 евро, других подобных вы не найдете. Женщина признается – такие украшения ручной работы даже при желании не рождаются одинаковыми, ведь в каждом есть частичка создателя.
Предлагают принести в дом счастье
Счастье тоже можно купить – именно этим наполнены работы художницы, приехавшей из Шилале на Праздник моря. Открытки, небольшие картинки, брелки. Молодая женщина, украшающая каждую работу своими руками, рассказывает, что ее рисунки заинтересовали родственницу, иллюстрирующую книги. И теперь она продает историю своего маленького счастья на Празднике моря по цене от 3 до 40 евро.
Еще больше интересного ждет вас в „Сквере дизайна“. Льняная ткань, произведенная в Паневежисе, превращается в эксклюзивные костюмы и платья, создаваемые дизайнером в другом городе.
„Литовцы открывают для себя ручную работу, ценят ее, поэтому изделия не кажутся им очень дорогими. Мы работаем столько времени, сколько Литва свободна. Вся одежда льняная. Одна рубашка называется марлевой – лен редкой ткани, он очень удобен, прост в уходе и требует большой обработки. Вы можете потратить и около 60 евро, и 220 евро — это уже кто что ищет. Самые дорогие костюмы с пиджаками. А на Праздник моря всегда интересно прийти – и себя показать, и других увидеть. Мы безумно гордимся всеми творческими людьми, они трудолюбивые, все делают. Обязательно стоит посетить „Сквер дизайна“, — приглашает женщина, продающая льняные изделия.
Гостья из Харькова
Рядом еще один творческий человек, но ее путь на Праздник моря был очень долгим — она дизайнер из Украины. Женщина, которая не покидала город Харьков с начала войны, говорит, что не всегда все легко, возможно, поэтому она создает одежду в светлых тонах.
„Я сама родом из Харькова, поэтому не хотела уезжать из дома. Иногда нам приходится работать, включая генераторы, потому что не всегда есть электричество. Ситуация из-за войны по-прежнему непростая, Харьков остается горячей точкой. Когда немало темноты кругом, мы шьем светлую одежду, потому что людям нужен свет“, - делится женщина.
Летние платья, костюмы, пальто для более теплой весны или осени, жилеты – все шьется руками людей, не покидавших Родину даже во время войны. Женщина общается на английском и русском языках, но здоровается уже на литовском.
А тут совсем близкий путь – из самой Клайпеды на ярмарку приехала создатель кропотливых ручных работ. Конверты ручной работы, коробочки родились из любви к созданию маленьких поделок.
„Несколько лет назад это было просто хобби, которое превратилось в своего рода бизнес. Наибольшей популярностью пользуются открытки, спрятанные в коробочки. Они предназначены для крещений, свадеб и других мероприятий. Но мы не всегда можем продавать бумажную продукцию, ее нужно беречь от дождя и ветра“, - говорит клайпедчанка.