2025.02.18 16:30

Ярмарка Казюкаса - программа

 
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Kaziuko mugė Vilniuje 2024
Kaziuko mugė Vilniuje 2024
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Ярмарка Казюкаса — одно из старейших, самых известных и любимых традиционных мероприятий в Литве. Эта ярмарка, проводимая ежегодно в начале марта, имеет глубокие корни в литовской культуре и истории. Ярмарка празднует приход весны и представляет богатую сокровищницу литовских обычаев, ремесел, еды и народных традиций.

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе пройдет в этом году с 7 по 9 марта и разместится в Старом городе столицы, сообщает портал MadeinVilnius.

Ярмарка Казюкаса — это не только значимое культурное событие, но и время, когда жители Вильнюса и гости города собираются вместе, чтобы познакомиться с литовскими традициями и наследием. Ярмарка олицетворяет дух общности и представляет собой красочное и запоминающееся знакомство с литовской культурой, традиционными и современными ремеслами.

2025 год для Вильнюса особенный — город заслужил почетное звание „Зеленой столицы Европы“. В этот раз ярмарка Казюкаса приглашает всех присоединиться к инициативам, способствующим устойчивому развитию, ответственному потреблению и заботе об окружающей среде. Предстоящая ярмарка станет праздником не только традиций, но и современных идей устойчивого развития, где вы откроете для себя уникальные ремесленные изделия и органическую продукцию от местных производителей.

Давайте приступим к „зеленой трансформации“ и укрепим нашу связь с природой. Давайте создадим будущее, которое будет не только более экологичным, но и более дружелюбным для всех нас. Каждая маленькая инициатива может стать частью больших перемен.

Программа

7 марта

14.00 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШЕСТВИЕ СВ. КАЗИМИРА от площади Независимости.

15.00 КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ЯРМАРКИ Кафедральная площадь

8 марта

10.00-18.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ Кафедральная площадь

11.00 ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ЯРМАРКИ Торговый центр G9

17.00 МОЛИТВА СВЯТОМУ КАЗИМИРУ Вильнюсский костел Святых Иоаннов (ул. Шв. Йоно, 12, Вильнюс)

9 марта

14.00 НАГРАДЫ ЛУЧШИМ МАСТЕРАМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ Кафедральная площадь

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