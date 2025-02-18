Ярмарка Казюкаса - программа

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе пройдет в этом году с 7 по 9 марта и разместится в Старом городе столицы, сообщает портал MadeinVilnius.

Ярмарка Казюкаса — это не только значимое культурное событие, но и время, когда жители Вильнюса и гости города собираются вместе, чтобы познакомиться с литовскими традициями и наследием. Ярмарка олицетворяет дух общности и представляет собой красочное и запоминающееся знакомство с литовской культурой, традиционными и современными ремеслами.