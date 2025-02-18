Ярмарка Казюкаса - программа

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе пройдет в этом году с 7 по 9 марта и разместится в Старом городе столицы, сообщает портал MadeinVilnius.
Ярмарка Казюкаса — это не только значимое культурное событие, но и время, когда жители Вильнюса и гости города собираются вместе, чтобы познакомиться с литовскими традициями и наследием. Ярмарка олицетворяет дух общности и представляет собой красочное и запоминающееся знакомство с литовской культурой, традиционными и современными ремеслами.
2025 год для Вильнюса особенный — город заслужил почетное звание „Зеленой столицы Европы“. В этот раз ярмарка Казюкаса приглашает всех присоединиться к инициативам, способствующим устойчивому развитию, ответственному потреблению и заботе об окружающей среде. Предстоящая ярмарка станет праздником не только традиций, но и современных идей устойчивого развития, где вы откроете для себя уникальные ремесленные изделия и органическую продукцию от местных производителей.
Давайте приступим к „зеленой трансформации“ и укрепим нашу связь с природой. Давайте создадим будущее, которое будет не только более экологичным, но и более дружелюбным для всех нас. Каждая маленькая инициатива может стать частью больших перемен.