Янулявичюс. Тарифы Трампа – это всего лишь сигнал, основная угроза приближается тихо

Но настоящая опасность кроется в другом.
То, что мы наблюдаем сегодня, является симптомом перераспределения мировых сил. Пошлины – это только начало. Реальная опасность заключается в том, что может произойти с европейским внутренним рынком, когда США изолируют себя от мира очередным протекционистским барьером.
Если Америка закроется, для избыточной продукции, которая раньше отправлялась в США, теперь придется искать новый рынок сбыта. И она его найдет – в Европейском союзе. На открытом, экономически сильном, но политически вялом рынке.
Продукция из Китая, Индии и других азиатских стран будет заполонит Европу. В некоторых случаях – через соседей ЕС, в некоторых случаях – через легальные торговые каналы, но результат один: ЕС станет хранилищем излишков мирового производства. Некоторые называют это „косвенным воздействием“, но на самом деле это будет прямой удар по нашему производству, конкурентоспособности и рабочим местам.
Хуже всего то, что ЕС пока не проявляет никаких признаков готовности к этому. Урсула фон дер Ляйен говорит о едином, но „пропорциональном ответе“, однако ответа на потенциальный демпинг со стороны третьих стран пока нет. И это должно вызывать не меньшее беспокойство, чем сами тарифы Трампа.
Что еще важнее, это не будет совпадением. Это последовательная политика.
Дональд Трамп вернулся к власти не как голос протеста, а как идеологический проект. Его цель – кардинально изменить мировую торговую систему, вернув производство в США, сократив зависимость от союзников и отказавшись от международных норм, которые, по его мнению, „вредят Америке“. И это не разовое заявление.
Это последовательный изоляционизм, который давно вышел за рамки личности Трампа. Его логика основана на том, что мир – это угроза, а не возможность. Что союзники – это конкуренты, а не партнеры. И что США должны „вернуть“ себе свое место, даже если это означает сознательное дистанцирование от мира.
Поэтому, даже если Европа надеется, что эти пошлины временные или что они будут скорректированы в ходе переговоров, мы должны понимать, что это не временно. Это направление.
И если сами Соединенные Штаты – через Конгресс, бизнес, суды и, прежде всего, избирателей-республиканцев – не остановят этот курс, изоляционизм станет доминирующей экономической политикой Америки в этом десятилетии.
А что мы делаем в это время в Литве?
Пока мир возводит торговые барьеры, наши правящие разрабатывают налоговые реформы. Не укрепляют оборону, не инвестируют в экспорт или конкурентоспособность, а готовятся повысить налоги на частный сектор. А некоторые представители правящей коалиции, как мы слышим из первых уст, открыто говорят: „Нам важно реализовать программу, а не финансировать оборону“.
Содержание этой программы также заслуживает обсуждения. Расширение социального благосостояния и расширение общественного сектора в условиях экономического шторма – не только несвоевременная, но и опасная политика. Особенно когда это благосостояние придется финансировать за счет конкурентоспособности бизнеса. В то время как даже традиционно консервативная Германия ослабляет фискальные тормоза, чтобы инвестировать в инфраструктуру и оборону, Литва движется в противоположном направлении, оказывая еще большую нагрузку на экономику, поскольку она стагнирует.
Поэтому необходимо говорить не только о пошлинах. Необходимо говорить о том, что Литве и всему ЕС необходимо срочно пересмотреть свою политику экономической безопасности.
Мы должны:
активизировать защитные механизмы против демпинга со стороны третьих стран;
поддерживать наших производителей на экспортных рынках;
и – самое главное – не облагать налогом хребет отрасли, когда его необходимо укреплять.
Потому что когда демпинг уже начнет действовать, когда компании лишатся заказов, когда внутренний рынок будет переполнен – тогда говорить будет уже поздно.