Янина из Дзукии уже знает, каким будет лето и когда начнется осень

По словам женщины, в этом году в Литве не должно быть затяжных периодов жаркой погоды, после нескольких дней жары будут приходить ливневые дожди.
„Будет не так, как в прошлом году. В прошлом году по две недели стояла жара без дождей. Это лето обещает переменчивую погоду - день будет солнечно, другой - дождливо. И жары не будет, будет тепло - не 30 градусов, как в прошлом году, а 25“, – рассказала Янина.
По ее словам, стихийной жары этим летом не должно быть, но местами засуха возможна, дожди будут распределяться неравномерно.
„Где-то будут ливни, а где-то без дождя по несколько недель“, – сказала Янина.
По ее словам, в Дзукии дождя много не бывает никогда, но в этом году осадков будет достаточно.
„Дожди могут расстроить горожан, которые отправляются на отдых на природу, а там их застигнет ненастье и дождь“,– сказала Янина.
На вопрос, когда лучше отдыхать в Литве в этом году, Янина ответила: „Сейчас. Если есть возможность, отдыхайте в оставшиеся дни июня или в июле. Я не говорю, что август будет плохим, но после Успения начнется осенняя погода. И не надейтесь, что как в прошлом году тепло будет в сентябре и в октябре. В этом году придется вспомнить, что такое литовская осень, приходящая вовремя. Об этом рассказывают березы, цветы - лето не затянется“, – сказала Янушаускене.
Если отдых на природе в этом году будет лотереей - то солнце, то дождь, то грибников этот год должен порадовать. И не надо будет ждать Праздника грибов в Варене или поздней осени – в Дзукии уже сейчас появились не только лисички, но и боровики.
Янина уверена, что больше всего боровиков будет в июле, будут и другие грибы, но только там, где будут идти дожди.