Янина из Дзукии уже знает, каким будет лето и когда начнется осень

На вопрос, когда лучше отдыхать в Литве в этом году, Янина ответила: „Сейчас. Если есть возможность, отдыхайте в оставшиеся дни июня или в июле. Я не говорю, что август будет плохим, но после Успения начнется осенняя погода. И не надейтесь, что как в прошлом году тепло будет в сентябре и в октябре. В этом году придется вспомнить, что такое литовская осень, приходящая вовремя. Об этом рассказывают березы, цветы - лето не затянется“, – сказала Янушаускене.