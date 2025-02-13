"Я стараюсь поддерживать людей в их нормальности": Татьяна Лазарева в интервью Delfi

Впереди — тур по Балтии, и 28 февраля Татьяна Лазарева приезжает в Вильнюс, провожать календарную зиму и ответить на все вопросы зрителей. Как психологически справляться с осознанием, что Европа уже три года живёт в условиях разрушительной и крупномасштабной войны? Что происходит с детьми из России и Украины, которые лишились дома из-за боевых действий или политического режима?Каково вздрагивать от сообщений друзей — "поздравляем с новым статусом" — автоматически ожидая очередного клейма от российских властей. Эти и другие темы обсуждаем с "человеком, который вдохновляет" — Татьяной Лазаревой.
"Я хочу поддержать людей в их нормальности": о предстоящих и прошедших концертах, антивоенных россиянах и репрессиях:
"Я ужасно люблю встречаться с аудиторией. Но не могу сказать, что это тур... Вот как вы меня представили смешно — ведущая и актриса. Я не ведущая и не актриса. Я не планирую декламировать стихи, петь песни, делать подготовленный стенд ап и программу. Это в первую очередь общение с людьми, ответы на вопросы. Я, естественно, отвечу на все вопросы без исключения, и сама буду их задавать. В начале полномасштабного вторжения я так и ездила по городам — это было важно для людей, которые были в шоке от происходящего и не знали, как им жить. Было важно собраться вместе и понять, что они — нормальные. Мы смеялись, плакали и просто обнимались. И сейчас у меня ощущение, что сейчас такой момент: надо „прочекать“ себя в этом времени, понять, как жить при полномасштабной войне третий год. На такие встречи приходит много эмигрантов. И не знаю, кто именно, я или зрители, такие встречи больше ждут.
Я не хочу использовать россиян, как какую-то массу, и говорить за всех. Есть люди в России, которые не поддерживают войну и в ужасе от того, что происходит. Они находятся во внутренней эмиграции. Мне их жалко, у них нет возможности всем встретиться, поплакать, обняться, потому что даже это преследуется органами власти. Мне подруга из родного Новосибирска рассказала, что туда, где они вместе собирались писать письма политзаключенным — это важно им для единения, понимать, что они есть и не сошли с ума — пришла полиция, и им запретили там собираться. Это под жесточайшим контролем. И я стараюсь поддерживать людей в их нормальности. А есть вторая категория, за которой я тоже наблюдаю — в ужасе. И я до сих пор не стала настоящей эмигранткой. Я переживаю душой за то, что происходит с моей страной".
"Как мне позврослеть нормально и не облажаться": о ютуб-программе "Где я?", посвященной эмигрировавшим подросткам
"Однозначно скажу, что в России подросткам гораздо сложнее пробиться и остаться со своим личным мнением, отличным от других. Это большая боль — наблюдать за этим со стороны. Преследование инакомыслящих подростков в России будто возведено в принцип. Подросткам свойственно вести себя протестно, это проба мира на прочность. И в Росии это беда большая. В Испании могут разобраться, и уж точно не посадят подростка в тюрьму за то, что он не донёс на товарища.
Об этом я тоже говорю с ребятами в передаче — очень сложно, когда тебя выдергивают и пересаживают в другую почву. Ты и так ищешь себя, а тут тебе предлагают найти себя вообще в другом месте. Мне хочется, чтобы эту передачу посмотрели как можно больше людей. В этом возрасте мы от родителей отказываемся, это возраст протестный и по отношению к родителям. Так задумано эволюционно — мы должны сепарироваться. А когда родители берут и без твоего согласия вынимают себя из того места, где ты жил, то там такое намешано! Я вообще люблю наблюдать за детьми, и я надеюсь, что хоть чем-то смогу помочь кому-то.
Когда я была в 9 классе, в этом самом возрасте, мои родители, которые преподавали в Новосибирском Академгородке, отдали меня, как трудного подростка, в хорошие руки, в студенческую группу. И я там была сыном полка. Это тоже очень важная часть моей жизни. И теперь, как взрослый человек, я понимаю, как важно присутствие других значимых взрослых в жизни. И в этой передаче я знакомлю подростков с другими взрослыми в их городе, к которым можно обратиться“.
"Что, опять?" — про статусы иноагента и уголовное дело об "оправдании терроризма" в России
"Со словом „статус“ у меня забавная история в последнее время. Все эти статусы получаешь от государства: иноагент — статус, террорист — статус, уголовник — статус. И бывает просыпаешься утром, залезаешь в телефон, а там уже поздравления — поздравляем с новым статусом. И вот, две недели ещё не прошло, я стала бабушкой — моя дочь родила себе дочь — и мне пишут: поздравляем с новым статусом. Я вздрагиваю и думаю — что, опять?
Но я вспоминаю об этом, только когда спрашивают в интервью, так как меня это не касается. Единственное, правозащитники и юристы не советуют мне ездить в некоторые страны. Цивилизованные, европейские страны, и Литву, это не затрагивает“.
Вечер в компании Татьяны Лазаревой пройдет в Вильнюсе 28 февраля, в последний день зимы.
Билеты на встречу можно приобрести здесь.