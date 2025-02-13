"Я стараюсь поддерживать людей в их нормальности": Татьяна Лазарева в интервью Delfi

"Я ужасно люблю встречаться с аудиторией. Но не могу сказать, что это тур... Вот как вы меня представили смешно — ведущая и актриса. Я не ведущая и не актриса. Я не планирую декламировать стихи, петь песни, делать подготовленный стенд ап и программу. Это в первую очередь общение с людьми, ответы на вопросы. Я, естественно, отвечу на все вопросы без исключения, и сама буду их задавать. В начале полномасштабного вторжения я так и ездила по городам — это было важно для людей, которые были в шоке от происходящего и не знали, как им жить. Было важно собраться вместе и понять, что они — нормальные. Мы смеялись, плакали и просто обнимались. И сейчас у меня ощущение, что сейчас такой момент: надо „прочекать“ себя в этом времени, понять, как жить при полномасштабной войне третий год. На такие встречи приходит много эмигрантов. И не знаю, кто именно, я или зрители, такие встречи больше ждут.