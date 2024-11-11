"Я смотрю наш фильм и плачу". Евгения Чирикова о фильме про гражданских украинских узников

Айтишника Ивана Козлова арестовали на глазах у его жены Марии и двух маленьких детей. Задержали, когда семья пыталась уехать из оккупации, проехав через Крым в Грузию. Ивана пытали так сильно, что он пытался покончить с собой. Когда отец Ивана узнал, что сын попал в русскую тюрьму, у него стало плохо с сердцем и он скончался. Брат Ивана пошел на войну защищать Украину и погиб. Мама Марии, теща Ивана, попала в наводнение после подрыва Россией Каховской ГЭС. Ее дом затопило, плюс новости про зятя – ей стало плохо, и она тоже умерла. Сейчас Иван находится в тюрьме в России, против него фабрикуют уголовное дело по статье „терроризм“. Жена одна в Чехии растит маленьких детей.