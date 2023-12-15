"Я не буду выступать в Вильнюсе — это большие репутационные риски": кинокритик Антон Долин об отмене своих лекций

"Для меня это некая невообразимая ситуация, ввергающая меня в искреннее недоумение. Или за этим кроется какой-то заговор, и есть какие-то иные резоны, или документы и доказательства всех этих преступных связей должны быть кем-то представлены, например, отменяющими".

"Сейчас, когда я пытаюсь в фейсбуке объяснять, что произошло, я все чаще слышу в ответ предположения, что все дело в моем российском паспорте, поэтому все и отменили, - сказал Антон Долин. – На такие слова я всегда отвечаю, что дело не в этом. Но сейчас я понимаю, что людям гораздо проще объяснить для себя это так, чем пытаться вникать в те путанные и странные, совершенно неубедительно звучащие объяснения, которые звучат со стороны отменяющих".