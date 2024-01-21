"Я боюсь быть нечестной с собой". Интервью с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

"Через месяц после начала каденции в Европарламенте я узнала об онкологии, через год началась пандемия, но самым тяжёлым испытанием стала война", — рассказывает Аушра. По её словам, Европа сделала для помощи Украине в 3-5 раз больше, чем могла и продолжит помогать. Владимира Путина наша героиня считает "тоскливым абьюзером", держащимся у власти из-за искренней веры многих россиян в возможность силой заставить мир жить так, как им хочется. Тогда как ценности Запада заключаются в умении договариваться и учитывать разные мнения.
Одновременно Аушра ни о ком не судит по крови или паспорту. Её принцип: "Люди делятся на моральных и аморальных". Она вспоминает, как в советские времена из-за диссидентских взглядов с её семьёй избегали общаться литовские соседи, а в Сибири литовцам в ссылке и в лагерях помогали местные жители.
"Почему я поехала учиться в Москву? Меня не брали в литовские университеты из-за отца, прошедшего лагеря, и брата, шесть раз прошедшего карательную психиатрию", — вспоминает Аушра.
Взгляд на жизнь, основанный на лично прожитых, продуманных и часто выстраданных ценностях, в том числе христианских, делает Аушру одной из самых ярких литовских политиков. Её комментарии никого не оставляют равнодушными и мы уверены, что не оставят и вас. В беседе с Дмитрием наша героиня прокомментировала и ситуацию с инфляцией в Литве, и скандал с отменой лекции кинокритика Антона Долина и пропалестинские взгляды современной молодёжи.