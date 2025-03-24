Взносы „Содре“: что надо знать после декларации доходов

Декларировать доходы и заплатить налоги должны люди, которые в 2024 году работали на себя, например, работали по справке об индивидуальной деятельности. Когда вы декларируете доходы на сайте ГНИ, вы увидите налог на здравоохранение и налоги на соцстрахование, но эти суммы надо уточнить.
Суммы могут быть иными.
Как узнать, сколько надо платить „Содре“
Как и каждый год, „Содра“ индивидуально информирует самозанятых о том, какие налоги они должны заплатить, после того, как человек декларирует доходы.
В этом году такую информацию рассылают в личные кабинеты жителей на сайте www.sodra.lt/gyventojui. В сообщении видно, сколько надо заплатить за страхование и какой надо перевести налог на здравоохранение за 2024 год.
В сообщении указана:
✔ Сумма, которую надо заплатить – налоги на страхование и здравоохранение
✔ Остаток – учитывают, сколько человек уже заплатит
✔ Срок уплаты – до 2 мая 2025 г.
✔ Реквизиты для перевода денег и другие важные данные, например, код взноса.
✔ Информация о возможности уплаты суммы частями, если появляется задолженность.
Жителей просят не ждать последнего дня и перевести деньги своевременно, в случае, если возникнут вопросы – обращаться в „Содру“ по телефону или через личный кабинет.
Почему важно вовремя перевести налоги
Самозанятые могут платить налоги каждый месяц частями или заплатить всю сумму после декларирования налогов. В последнем случае налоги надо заплатить до 2 мая.
Если в течение года человек болел, то больничный ему оплатят сразу, только если он платил налоги каждый месяц, в противном случае, деньги будут переведены только после декларации доходов и уплаты налогов.
Какие взносы надо платить каждый месяц
Самозанятые могут сами решать, какие налоги соцстрахования им платить каждый месяц: например, от фактически заработанной суммы или в зависимости от действующей минимальной зарплаты или другой суммы.
Взносы можно платить частями
Если человек не может сразу заплатить все налоги, он может обратиться в „Содру“ и попросить выплатить их частями. Это можно сделать, если у человека долг не меньше 125, но не больше 1500 евро.
Если долг больше 1500 евро, то в заявлении надо указать график выплаты долга и объяснить причину, по которой вы не можете заплатить его сразу.
Отложить выплату долга можно один раз за год. Заявление надо подавать со 2 мая.