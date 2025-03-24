Взносы „Содре“: что надо знать после декларации доходов

Декларировать доходы и заплатить налоги должны люди, которые в 2024 году работали на себя, например, работали по справке об индивидуальной деятельности. Когда вы декларируете доходы на сайте ГНИ, вы увидите налог на здравоохранение и налоги на соцстрахование, но эти суммы надо уточнить.

Суммы могут быть иными.

Как узнать, сколько надо платить „Содре“

Как и каждый год, „Содра“ индивидуально информирует самозанятых о том, какие налоги они должны заплатить, после того, как человек декларирует доходы.