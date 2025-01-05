Взнос по ОНЗ в этом году в этом году увеличился

Размер минимального ежемесячного взноса по ОНЗ составляет 6,98 проц. минимальной месячной заработной платы (ММЗП). Поскольку в этом году размер ММЗП увеличился до 1038 евро, взнос по ОНЗ также увеличился. Отныне он составляет 72,45 евро, в 2024 году он был 64,50 евро.
Фермеры и их партнеры, чьи сельскохозяйственные угодья или экономический размер сельского хозяйства меньше или равен 2, ежемесячно будут платить 24,19 евро за обязательное медицинское страхование. Те, чьё хозяйство больше 2, будут платить 72,45 евро.
Чтобы получить возможность пользоваться медицинскими услугами, лица, осуществляющие индивидуальную деятельность и имеющие бизнес-свидетельства, должны ежемесячно платить взносы по ОНЗ. Самостоятельно платить взносы по ОНЗ должны и неработающие, не обучающиеся и не состоящие на учете в Службе занятости физические лица. Индивидуальные предприятия платят взносы по ОНЗ за владельцев, деловые товарищества – за действительных членов, малые товарищества – за членов малых товариществ и руководителей, не являющихся членами и получающих вознаграждение.
Уплата взносов по ОНЗ является обязательной в Литве. Государство гарантирует застрахованным медицинскую помощь, между тем люди, не застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, должны оплачивать медицинские услуги за свой счет.