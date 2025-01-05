Взнос по ОМС в этом году увеличился

Размер минимального ежемесячного взноса по ОМС составляет 6,98 проц. минимальной месячной заработной платы (ММЗП). Поскольку в этом году размер ММЗП увеличился до 1038 евро, взнос по ОМС также увеличился. Отныне он составляет 72,45 евро, в 2024 году он был 64,50 евро.

Фермеры и их партнеры, чьи сельскохозяйственные угодья или экономический размер сельского хозяйства меньше или равен 2, ежемесячно будут платить 24,19 евро за обязательное медицинское страхование. Те, чьё хозяйство больше 2, будут платить 72,45 евро.