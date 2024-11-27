Взгляните на рождественский Каунас: город поражает уютом

Елка в этом году стоит на новом месте. Из-за реконструкции Ратушной площади елку установили на площади Единства около Военного музея.

18-метровая елка украшена не только пряниками и полевицей. Вокруг большой елки стоят маленькие елочки. Уютом дышит вся площадь, аллея Лайсвес и Старый город. Около елки в стеклянных куполах находится рождественская ярмарка.