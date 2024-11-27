2024.11.27 07:04

Взгляните на рождественский Каунас: город поражает уютом

 
ru.DELFI.lt
Kalėdinis Kaunas
Kalėdinis Kaunas
ФОТО: Aurimas Barkauskas | Elta

Все больше литовских городов окрашивается в рождественские цвета. Полюбуйтесь, как выглядит праздничный Каунас – этот город первым зажег огни на елки и украсил улицы.

Елка в этом году стоит на новом месте. Из-за реконструкции Ратушной площади елку установили на площади Единства около Военного музея.

Kalėdinis Kaunas

18-метровая елка украшена не только пряниками и полевицей. Вокруг большой елки стоят маленькие елочки. Уютом дышит вся площадь, аллея Лайсвес и Старый город. Около елки в стеклянных куполах находится рождественская ярмарка.

Kalėdinis Kaunas

Красиво подсвечен и фонтан на аллее Лайсвес, каунасский замок и пространство парка Слияния рек. Взгляните на Рождество на фотографиях.

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