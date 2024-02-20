Взгляд на межвоенную Литву: какие профессии гарантировали хороший доход?

Сельское хозяйство было и остается основой экономического выживания страны. Средняя годовая зарплата сельскохозяйственных наемников (мужчин) в 1939 году составляла 345 литов. Женщины в основном занимались домом, а если и работали, то их зарплата была вдвое меньше, чем у мужчин. Однако домохозяйки не гнушались заработка на рынках и базарах городов и поселков. Это было лучшее место для развития мелкого предпринимательства, а прибыль от продажи сельхозпродукции была гарантирована.

