Выясняются планы правящих, которые коснутся многих: лишат возможности брать деньги с пациентов

План правительства 12 февраля был представлен на заседании Комитета здравоохранения в парламенте.
Один из приоритетных вопросов Минздрава - сделать так, чтобы все услуги, оплачиваемые из Фонда обязательного страхования здоровья, предоставлялись без доплат со стороны пациентов. Этой цели планируют достигнуть до третьего квартала 2025 г.
„Это значит, что если у частного учреждения есть договор с Больничными кассами на предоставление каких-то услуг, то эти услуги оплачивает Больничная касса, пациентам ничего дополнительно платить не придется“, – сказал социал-демократ Саулюс Чаплинскас.
По его словам, о других изменениях, которые коснутся частных клиник, он не слышал.
„Если мы платим за какие-то услуги, то их надо предоставлять, а не придумывать какие-то доплаты“, – сказал Чаплинскас.
Больше надежды появится у тех, кто не может завести детей. Новое правительство планирует расширить услуги искусственного оплодотворения.
„Этот закон мы хотим расширить, сделать так, чтобы все бесплодные женщины могли получить эту услугу, чтобы в Литве рос уровень рождаемости“, – сказала вице-министр Эляна Челуткене.
Цели планируют достигнуть к четвертому кварталу 2026 г.
Вице-министр здравоохранения Лаймуте Вайделене сказала, что планируется расширять и внедрять новые комплексные услуги по укреплению здоровья для людей из группы риска. Речь идет о хронических, онкологических заболеваниях, пациентах с сердечно-сосудистыми болезнями, включая людей старше 65 лет. В первую пчередь это коснется людей с факторами риска.
„Скажем, обнаружен повышенный уровень холестерина, сразу посылают человека прослушать курс, ознакомиться с рекомендациями по питанию. Это будут делать в самих поликлиниках, чтобы было удобнее пациентам“, – сказала она.
Еще одна сфера – регламентирование ИИ в секторе услуг здравоохранения.
Вице-министр Даниэлюс Наумовас сказал, что в ЕС эта сфера регламентирована.
В сфере психического здоровья новая власть регламентирует использование электронных сигарет. Советник по вопросу психического здоровья Неринга Григутите сказала, что речь идет о снижении популярности одноразовых электронных сигарет, даже о запрете, насколько это возможно.
Также планируют бороться с зависимостью от мобильных телефонов.
„Мы считаем, что использование мобильных телефонов - это еще одна форма зависимости. Поэтому хотим сделать так, чтобы в шкалах, по крайней мере во время уроков, перемен дети не пользовались мобильными телефонами“, – сказала Григутите.
Delfi напоминает, что Центр цифровой этики и еще 24 разных организации предлагают ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах.
Советник главы Минздрава Скирмантас Крункайтис информировал, что готовятся к разного рода угрозам нацбезопасности.
Планируется решать вопросы гигиены на случай угроз.
„Мы должны подготовить алгоритм работы аптек во время угроз. Плюс работа поликлиник - медсестер, семейных врачей, других специалистов первого звена“, – сказал Крункайтис.
Следующий шаг - подготовка инфраструктуры, включая подготовку региональных больниц.
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