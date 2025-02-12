Выясняются планы правящих, которые коснутся многих: лишат возможности брать деньги с пациентов

План правительства 12 февраля был представлен на заседании Комитета здравоохранения в парламенте.

Один из приоритетных вопросов Минздрава - сделать так, чтобы все услуги, оплачиваемые из Фонда обязательного страхования здоровья, предоставлялись без доплат со стороны пациентов. Этой цели планируют достигнуть до третьего квартала 2025 г.

„Это значит, что если у частного учреждения есть договор с Больничными кассами на предоставление каких-то услуг, то эти услуги оплачивает Больничная касса, пациентам ничего дополнительно платить не придется“, – сказал социал-демократ Саулюс Чаплинскас.

По его словам, о других изменениях, которые коснутся частных клиник, он не слышал.