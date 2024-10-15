Выясняются обстоятельства убийства гражданина Литвы в Польше: полиция задержала подозреваемого

Напомним, что 12 августа 2024 года около одного из павильонов рынка Вулька-Косовска был застрелен 42-летний гражданин Литвы. Стрелок сбежал и скрывался от правосудия. Мужчину с огнестрельным ранением с места происшествия увезли двое бывших с ним граждан. Сначала они планировали везти его в больницу, но потом в условленном месте передали врачам скорой помощи. Спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Полиция быстро выявила лиц, связанных с преступлением. Подозреваемым стал 37-летний китаец, которого в его кругу знали как AFU, он ранее был судим за грабеж и применение оружия, за взлом и хранение наркотиков.