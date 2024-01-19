Выясняются обстоятельства происшествия с белорусами на Вильнюсском вокзале

"Это ошибка, допущенная персоналом поезда. Проводники открыли двери, белорусы не убегали, не оказывали сопротивления и т.д., их сразу заметили и вернули в поезд. Если бы двери не открыли, не было бы и инцидента, – сказал Мишутис.
Он обратил внимание на то, что белорусов штрафовать не будут, потому что у них были шенгенские визы.
"Какие-то штрафы нельзя даже применять. Ведь если это был гражданин России, который едет по документам облегченного транзита, ситуация была бы иной. А здесь - два белоруса, у которых были шенгенские визы, они находились в Литве законно", – информировал Мишутис.
По словам пресс-секретаря СОГГ, на вокзале белорусов в поезд вернули охранники.
Полиция сообщала, что 17 января, в 22.20 ч. на столичном железнодорожном вокзале из остановившегося поезда Калининград-Санкт-Петербург вышли двое мужчин. Их задержала охрана вокзала.
Выяснилось, что это граждане Беларуси, один 1980, а другой 1972 г.р. У обоих мужчин были действующие шенгенские визы. Белорусы на том же поезде уехали в Беларусь. Их охраняли до станции "Кена", чтобы не вышли из поезда повторно.
По словам представителя Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что недоразумение произошло по ошибке персонала поезда.
В Вильнюсе персонал по неизвестной причине открыл двери вагона. Двое пассажиров заметили это и вышли.
"На Вильнюсском железнодорожном вокзале сейчас нет КПП. Поезд делает в Вильнюсе лишь техническую остановку. Пассажиры не могут выйти из поезда в Вильнюсе. Пассажиры могут выйти в Кене, где есть КПП", - сказал Мишутис.
По его словам, документы у белорусов, которые сошли с поезда в Вильнюсе, были в порядке, у них были шенгенские визы, они могли сойти с поезда в Кене, но не стали этого делать, поехали дальше.