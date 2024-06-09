Выясняются аферы Минедаса: подозревают в присвоении благотворительности для Украины

„Наверное, не надо еще раз рассказывать, что есть такой Минедас, Миндаугас Йонушас. То он на сцену забирался, то в Jungle Kings боролся, а сейчас заявил, что едет фельдшером в Украину. Не только заявил, но и начал сбор средств, не только в Литве, но и в Украине. Миндаугас пишет и украинцам и литовцам, чтобы они помогли ему с деньгами, надо подготовиться к поезде на войну“, – писал в социальной сети Facebook Малинаускас.