Выясняются аферы Минедаса: подозревают в присвоении благотворительности для Украины

Украинская журналистка Ирина Герасименко после начала войны в Украине поселилась в Литве, когда здесь уже действовало публичное учреждение, которое возглавлял Йонушас.
„Это был благотворительный фонд, основанный здесь, в Литве для помощи украинцам. Он организовал сбор помощи, участвовал в митингах. Когда я приехала в Литву, он пригласил меня в эту организацию, я писала для него сообщения в СМИ на украинском языке“, – рассказала женщина Малинаускасу.
По ее словам, она не могла не помочь человеку, который делал добро для украинцев.
„А потом он решил прекратить эту деятельность, ничего не объясняя (…) Он все бросил, не отчитался за собранные деньги. Никто ничего не знает. Никто его не проверял, никакого аудита не было, не проверяли, сколько денег было собрано, сколько пожертвовано. Он ушел, оставив все на произвол судьбы. Я за свой счет должна была погасить часть его обязательств“, – сказала Ирина.
По ее словам, Минедас контактировал с украинскими журналистами, благотворительными организациями, обещал помощь и детям и армии.
„Потом мне звонили и высказывали претензии, говорили, что он обещал, но ничего не сделал. Я на свои деньги купила несколько сотен пар носков, поскольку он обещал. А также обогреватели. Это все уладили, чтобы не портить репутацию и расстались. Он везде заблокировал меня и моих коллег. Даже когда ко мне обратились, чтобы взыскать долг, я не могла ни позвонить ему, ни написать“, – рассказала женщина.
По словам Малинаускаса, журналистка рассказала, что Минедас не только не отчитался за полученные деньги, но и само ПУ их не получило, поэтому ей пришлось за свой счет погашать обязательства.Однако через некоторое время в учреждение, в котором она работает, обратились компании, требуя вернуть долги.
Йонушас из разных компаний от имени ПУ взят разное оборудование – компьютеры, телефоны и даже мебель, а, уходя, забрал все с собой.
По словам Малинаускаса, Минедас непрозрачно вел себя с собранными деньгами, переводил их на другие счета.
Напомним, что Минедас недавно сообщал, что решил ехать в Украину, чтобы работать там военным медработником. На его заявление ответил Малинаускас.
„Наверное, не надо еще раз рассказывать, что есть такой Минедас, Миндаугас Йонушас. То он на сцену забирался, то в Jungle Kings боролся, а сейчас заявил, что едет фельдшером в Украину. Не только заявил, но и начал сбор средств, не только в Литве, но и в Украине. Миндаугас пишет и украинцам и литовцам, чтобы они помогли ему с деньгами, надо подготовиться к поезде на войну“, – писал в социальной сети Facebook Малинаускас.
По словам блогера, это не первый раз, когда Минедас о чем-то заявляет и не доводит дело до конца. Его инициативы приносят больше вреда, чем пользы.
„Очевидно,что у него нет квалификации для работы фельдшера не только в Украине, но и в Литве. Напомню, что в 2017 году он уже создавал „неправительственную организацию психической помощи“, ездил по школам Литвы и общался с учениками. Тогда все закончилось заявлениями школьниц о сексуальных домогательствах“, – напомнил блогер.
Он заметил, что у Минедаса не было квалификации на занятие такой деятельностью, как нет и сейчас, и обратил внимание на проводимый Минедасом сбор средств.