Выясняется, что Каунасский муниципалитет заврался: метеорологи о гололеде предупредили заранее

В 10:34 ч. Каунасский муниципалитет на своей странице в социальной сети Facebook пояснил причины такой ситуации. Якобы специалисты Kauno švara дежурили с утра, однако „черный лед“ образуется „мгновенно“, поэтому избежать ДТП не удалось.

Причина ДТП - скользкие и не посыпанные улицы. Жители обвинили муниципальную компанию Kauno švara в том, что она не позаботилась о дорогах.

Полиция отмечает, что не припомнит такого дня, когда из-за ДТП был полностью „закрыт“ город.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что до 8 ч. в городе и районе зафиксировали 43 ДТП. По сведениям Delfi, в ДТП пострадали 8 человек.

Портал Kas vyksta Kaune сообщал что информация о ДТП в городе стала появляться с самого утра – ДТП фиксировали не только на главных улицах города, но и на объездных дорогах.

„Дежуривший специалист в период между 5:00 и 6:00 ч. никакого гололеда в городе не зафиксировал – покрытие было скользким;

первые признаки гололеда появились около 7 ч. – сразу же организовали посыпку;

в 7.30 ч. на улицах было много машин, пик, естественно это помешало проехать по улицам;

далее все было вопросом нескольких минут, на мостах и виадуках посыпались массовые ДТП.

Мы понимаем, что извинения и сожаления не утешают, все опаздывали на работу, в школы, застревали в заторах.

Одно мы точно обещаем, будут сделаны категорические выводы и приняты принципиальные решения. В будущем подобное не должно повторяться“, – сказано в сообщении.