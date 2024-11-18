Выясняется, что Каунасский муниципалитет заврался: метеорологи о гололеде предупредили заранее

Портал Kas vyksta Kaune сообщал что информация о ДТП в городе стала появляться с самого утра – ДТП фиксировали не только на главных улицах города, но и на объездных дорогах.
Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что до 8 ч. в городе и районе зафиксировали 43 ДТП. По сведениям Delfi, в ДТП пострадали 8 человек.
После 12 ч. полиция информировала, что ситуация улучшается.
Полиция отмечает, что не припомнит такого дня, когда из-за ДТП был полностью „закрыт“ город.
Причина ДТП - скользкие и не посыпанные улицы. Жители обвинили муниципальную компанию Kauno švara в том, что она не позаботилась о дорогах.
В 10:34 ч. Каунасский муниципалитет на своей странице в социальной сети Facebook пояснил причины такой ситуации. Якобы специалисты Kauno švara дежурили с утра, однако „черный лед“ образуется „мгновенно“, поэтому избежать ДТП не удалось.
„Дежуривший специалист в период между 5:00 и 6:00 ч. никакого гололеда в городе не зафиксировал – покрытие было скользким;
первые признаки гололеда появились около 7 ч. – сразу же организовали посыпку;
в 7.30 ч. на улицах было много машин, пик, естественно это помешало проехать по улицам;
далее все было вопросом нескольких минут, на мостах и виадуках посыпались массовые ДТП.
Мы понимаем, что извинения и сожаления не утешают, все опаздывали на работу, в школы, застревали в заторах.
Одно мы точно обещаем, будут сделаны категорические выводы и приняты принципиальные решения. В будущем подобное не должно повторяться“, – сказано в сообщении.
Метеоролог Валайка сказал порталу Kas vyksta Kaune, что не все сказанное муниципалитетом верно. Муниципалитет писал, что „с вечера не было информации о подобном метеорологическом явлении, ничего похожего ни один прогноз не показывал“.
Валайка указал, что на самом деле в прогнозе о возможном гололеде сообщалось.
„В прогнозе, который Литовская гидрометеорологическая служба составляет на каждый день и каждый день обновляет (с вечера), было сказано:
Ночью местами кратковременные небольшие осадки. Местами гололед. Кое-где туман. Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/с. Температура от -3 до 2°C, у моря 3–5°C.
Прогноз еще в четверг днем был на сайте meteo.lt, им поделились в социальных сетях.
Поэтому утверждение, что „с вечера не было информации о подобном метеорологическом явлении, ничего похожего ни один прогноз не показывал“ неверное. В прогнозе упоминали как гололед, так и отрицательная температура и температура близкая к 0, при которой формируется гололед и черный лед.
О том, что будет скользко, наша служба (или ее информацией) делились литовские порталы, включая Kas vyksta Kaune“, – заметил Валайка.