2024.11.18 14:27

Выясняется, что Каунасский муниципалитет заврался: метеорологи о гололеде предупредили заранее

 
ru.DELFI.lt
Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos
Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

В минувшую пятницу в Каунасе из-за гололеда движение было полностью парализовано. Каунасский муниципалитет тогда заявил, что компания Kauno švara дежурила с утра, но никак не могла предусмотреть такую ситуацию. Однако метеоролог Гитис Валайка сказал, что заявления муниципалитета неверные.

Портал Kas vyksta Kaune сообщал что информация о ДТП в городе стала появляться с самого утра – ДТП фиксировали не только на главных улицах города, но и на объездных дорогах.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что до 8 ч. в городе и районе зафиксировали 43 ДТП. По сведениям Delfi, в ДТП пострадали 8 человек.

Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos

После 12 ч. полиция информировала, что ситуация улучшается.

Полиция отмечает, что не припомнит такого дня, когда из-за ДТП был полностью „закрыт“ город.

Причина ДТП - скользкие и не посыпанные улицы. Жители обвинили муниципальную компанию Kauno švara в том, что она не позаботилась о дорогах.

В 10:34 ч. Каунасский муниципалитет на своей странице в социальной сети Facebook пояснил причины такой ситуации. Якобы специалисты Kauno švara дежурили с утра, однако „черный лед“ образуется „мгновенно“, поэтому избежать ДТП не удалось.

Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos

„Дежуривший специалист в период между 5:00 и 6:00 ч. никакого гололеда в городе не зафиксировал – покрытие было скользким;

первые признаки гололеда появились около 7 ч. – сразу же организовали посыпку;

в 7.30 ч. на улицах было много машин, пик, естественно это помешало проехать по улицам;

далее все было вопросом нескольких минут, на мостах и виадуках посыпались массовые ДТП.

Мы понимаем, что извинения и сожаления не утешают, все опаздывали на работу, в школы, застревали в заторах.

Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos

Одно мы точно обещаем, будут сделаны категорические выводы и приняты принципиальные решения. В будущем подобное не должно повторяться“, – сказано в сообщении.

Метеоролог Валайка сказал порталу Kas vyksta Kaune, что не все сказанное муниципалитетом верно. Муниципалитет писал, что „с вечера не было информации о подобном метеорологическом явлении, ничего похожего ни один прогноз не показывал“.

Kauno savivaldybės pasiteisinimai ir Meteorologijos tarnybos pranešimas apie plikledį

Валайка указал, что на самом деле в прогнозе о возможном гололеде сообщалось.

Meteorologų prognozė penktadieniui, kai Kauną užklupo plikledis

„В прогнозе, который Литовская гидрометеорологическая служба составляет на каждый день и каждый день обновляет (с вечера), было сказано:

Ночью местами кратковременные небольшие осадки. Местами гололед. Кое-где туман. Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/с. Температура от -3 до 2°C, у моря 3–5°C.

Dėl plikledžio praėjusią savaitę Kaune pasipylė avarijos

Прогноз еще в четверг днем был на сайте meteo.lt, им поделились в социальных сетях.

Поэтому утверждение, что „с вечера не было информации о подобном метеорологическом явлении, ничего похожего ни один прогноз не показывал“ неверное. В прогнозе упоминали как гололед, так и отрицательная температура и температура близкая к 0, при которой формируется гололед и черный лед.

О том, что будет скользко, наша служба (или ее информацией) делились литовские порталы, включая Kas vyksta Kaune“, – заметил Валайка.

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