Выяснился еще один участник дела Foxpay: прокуратура арестовала его квартиру в Вильнюсе

В пятницу правоохрана на пресс-конференции рассказала, что расследование в связи с деятельностью Foxpay было начато летом 2024 года, оценив появившуюся публичную информацию.
Сейчас ведется расследование по факту присвоения имущества, кражи, мошенничества в крупном размере, а также расследуются коррупционные преступления, подкупы, взяточничество и отмывание денег (предполагают, что было легализовано не менее 17 миллионов евро, полученных преступным путем).
Предполагается, что были даны взятки на сумму не менее 100 000 евро.
Предполагается, что подозреваемые присвоили себе оборудование для майнинга криптовалют, принадлежащее зарубежной компании, стоимостью больше 24 млн. евро.
Кроме того, расследуются обстоятельства, связанные со строительством административного здания ЗАО LitLab, и участием ЗАО Foxpay в госзакупках.
На минувшей неделе сообщалось, что правоохрана задержала владелицу компаний Foxpay и iSun Lithuania Тринкунайте, ее сожителя Вильгельмаса Германаса (ранее Вилюс Жидялис). Задержан также и владелец ЗАО Litlab Миндаугас Навицкас. Всего в рамках этого расследования были задержаны 7 подозреваемых. Под арестом на два месяца остался только Германас.
По данным источников Delfi, в поле зрения правоохраны оказался и Aльфонсас Амбразас.
Весной этого года портал Verslo žiniоs сообщал, что Амбразас работает в iSun.
С помощью данных израильской компании Similarweb и других источников, портал vz.lt воссоздал и испытал схему, пополнения счетов через нелегально действующего в Европе э-казино.
„Выбираешь пополнение счета за счет банковского перевода, тогда игрока направляют в компанию Bitandpay. Эту платформу администрирует зарегистрированная в Швейцарии Veritas Capital, которой в марте 2024 года руководил нынешний работник iSun Альфонсас Амбразас“, – писал портал vz.lt.
Амбразас тогда сказал, что работал в разных компаниях, но они не занимались нелегальной деятельностью.
Портал сообщал, что почти весь поток посетителей Bitandpay с других сайтов в сентябре 2023 г. – январе 2024 г. шел из Германии и Нидерландов, а сайты, с которых приходили пользователи практически все были нелегальными казино, например, BloodMoon, Betify, Spin Safari, Samikand.
Bitandpay далее направлял пользователей или на традиционные э-банкинги зарубежных банков или на сайты других компаний, а оттуда на Foxpay. Foxpay принадлежит главе группы iSun Тринкунайте.
Представители kevin. утверждали vz.lt, что никаких отношений с Bitandpay и iSun не поддерживали.
Немецкий контролер игорного бизнеса Gluckenspiel Behoerde подтвердил, что знает о деятельности Bitandpay, kevin. и Foxpay, поскольку эти компании привлекли внимание своей деятельностью, связанной с нелегальными играми“, – писал vz.lt.
В интернете об Амбразасе информации немного. В Центре реестра есть данные, что с 13 января 2023 г. он является главой ЗАО Exawatt. Компания принадлежит двум акционерам – у обоих есть гражданство Германии и Израиля.
Правда, в январе 2023 г. единственным акционером компании был сам Амбразас.
В 2023 г. доходы компании составили 1 441 200 евро, а прибыль – 24 431 евро.
Компания зарегистрирована в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 219. Delfi напоминает, что по этому адресу недвижимость есть у ЗАО Setora. Косвенный владелец этой компании – Тринкунайте.
Ранее Амбразас был главой ЗАО Global Star Meat, главой и акционером ЗАО Bitmain development Lithuania, главой ЗАО Ox Energy.
В Центре регистра есть информация о том, что Генпрокуратура 21 октября 2024 года арестовала квартиру Амбразаса в Вильнюсе, в районе Антакальнис, на ул. В.Грибо.
Это однокомнатная квартира на 4 этаже. Ее площадь – 28.89 кв. м.
Delfi обращался за комментарием в Генпрокуратуру, но ответа не получил.
Затем журналист Delfi звонил Амбразасу, тот, узнав, кто звонит, сначала сказал, что он не Амбразас. Но потом перезвонил и спросил, по какому вопросу ему звонили. На этот раз он сказал, что он - Амбразас.
Он сказал, что не знал, что его квартира арестована. На вопрос, является ли он участником расследования Foxpay, допрашивали ли его, он ответил: „Есть некоторые детали“.
Потом он сказал, что в связи с арестом квартиры он должен позвонить в банк. Позже он подтвердил, что в Šiaulių bankаs ему подтвердили арест квартиры.
Амбразас был очень удивлен. „Очень странно, что арестовали это имущество за то, что я работаю у Вильгельмаса Германаса. Я простой работник. очень странно“, – сказал он.
Он уточнил, что официально он возглавляет прокеты в iSun Lithuania.