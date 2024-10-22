Выяснился еще один участник дела Foxpay: прокуратура арестовала его квартиру в Вильнюсе

Кроме того, расследуются обстоятельства, связанные со строительством административного здания ЗАО LitLab, и участием ЗАО Foxpay в госзакупках.

Предполагается, что подозреваемые присвоили себе оборудование для майнинга криптовалют, принадлежащее зарубежной компании, стоимостью больше 24 млн. евро.

Предполагается, что были даны взятки на сумму не менее 100 000 евро.

Сейчас ведется расследование по факту присвоения имущества, кражи, мошенничества в крупном размере, а также расследуются коррупционные преступления, подкупы, взяточничество и отмывание денег (предполагают, что было легализовано не менее 17 миллионов евро, полученных преступным путем).

В пятницу правоохрана на пресс-конференции рассказала, что расследование в связи с деятельностью Foxpay было начато летом 2024 года, оценив появившуюся публичную информацию.

„Выбираешь пополнение счета за счет банковского перевода, тогда игрока направляют в компанию Bitandpay. Эту платформу администрирует зарегистрированная в Швейцарии Veritas Capital, которой в марте 2024 года руководил нынешний работник iSun Альфонсас Амбразас“, – писал портал vz.lt.

С помощью данных израильской компании Similarweb и других источников, портал vz.lt воссоздал и испытал схему, пополнения счетов через нелегально действующего в Европе э-казино.

Весной этого года портал Verslo žiniоs сообщал, что Амбразас работает в iSun.

По данным источников Delfi, в поле зрения правоохраны оказался и Aльфонсас Амбразас.

На минувшей неделе сообщалось, что правоохрана задержала владелицу компаний Foxpay и iSun Lithuania Тринкунайте, ее сожителя Вильгельмаса Германаса (ранее Вилюс Жидялис). Задержан также и владелец ЗАО Litlab Миндаугас Навицкас. Всего в рамках этого расследования были задержаны 7 подозреваемых. Под арестом на два месяца остался только Германас.

Амбразас тогда сказал, что работал в разных компаниях, но они не занимались нелегальной деятельностью.

Портал сообщал, что почти весь поток посетителей Bitandpay с других сайтов в сентябре 2023 г. – январе 2024 г. шел из Германии и Нидерландов, а сайты, с которых приходили пользователи практически все были нелегальными казино, например, BloodMoon, Betify, Spin Safari, Samikand.

Bitandpay далее направлял пользователей или на традиционные э-банкинги зарубежных банков или на сайты других компаний, а оттуда на Foxpay. Foxpay принадлежит главе группы iSun Тринкунайте.

Представители kevin. утверждали vz.lt, что никаких отношений с Bitandpay и iSun не поддерживали.