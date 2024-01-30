Выяснилось, какой ущерб вильнюсским дорогам нанесла сельскохозяйственная техника

"После протеста провели инвентаризацию дорог, ущерб не был установлен", – сообщает муниципалитет.

Напомним, что протест фермеров в столице проходил 23-26 января, фермеры съехались в столицу на сельскохозяйственной технике, тракторы стояли на проспекте Гедиминаса.

Организаторы акции утверждают, что всего в столицу на прошлой неделе пригнали около 1300 единиц тракторов и лесовозов.

Вице-мэр на прошлой неделе сказал, что после акции протеста оценят состояние дорог в столице, если установят ущерб, его должны будут покрыть организаторы протеста.