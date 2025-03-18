2025.03.18 12:55

Выяснилось, что мэр Укмергского района охотился в нетрезвом состоянии

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Ukmergės rajono meras Darius Varnas
Ukmergės rajono meras Darius Varnas
ФОТО: Ukmergės r. savivaldybės nuotr.

Мэр Укмергского района Дарюс Варнас охотился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил аноним, указав, что об этом знал глава Видишкского охотничьего кружка, брат мэра Миндаугас Варнас. Однако Миндаугас Варнас отрицал эту информацию.

Человек, который сообщил о том, что мэр во время охоты был пьян, сказал, что этот инцидент был зафиксирован в декабре 2024 года. Инспекторы охраны природы подтвердили, что такой инцидент имел место.

Мэр был с оружием и пьяный. Был составлен протокол. Штраф пока не назначен.

„21 декабря, во время охоты, в организме мэра Укмергского района Дарюса Варнаса было 1,83 промилле. Процесс еще не завершен“, – информировали Delfi представители Департамента охраны природы.

С мэром связаться не удалось. По словам инспекторов, мэр подал жалобу, дополнительные документы, он не согласен с зафиксированными во время охоты данными.

Глава Видишкского охотничьего кружка Миндаугас Варнас сказал Delfi, что он ничего об этой истории не знает.

Полиция об инциденте не была информирована.

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