Выяснилось, что мэр Укмергского района охотился в нетрезвом состоянии

Человек, который сообщил о том, что мэр во время охоты был пьян, сказал, что этот инцидент был зафиксирован в декабре 2024 года. Инспекторы охраны природы подтвердили, что такой инцидент имел место.

Мэр был с оружием и пьяный. Был составлен протокол. Штраф пока не назначен.

„21 декабря, во время охоты, в организме мэра Укмергского района Дарюса Варнаса было 1,83 промилле. Процесс еще не завершен“, – информировали Delfi представители Департамента охраны природы.

С мэром связаться не удалось. По словам инспекторов, мэр подал жалобу, дополнительные документы, он не согласен с зафиксированными во время охоты данными.