Выяснилось, что мэр Укмергского района охотился в нетрезвом состоянии

Человек, который сообщил о том, что мэр во время охоты был пьян, сказал, что этот инцидент был зафиксирован в декабре 2024 года. Инспекторы охраны природы подтвердили, что такой инцидент имел место.
Мэр был с оружием и пьяный. Был составлен протокол. Штраф пока не назначен.
„21 декабря, во время охоты, в организме мэра Укмергского района Дарюса Варнаса было 1,83 промилле. Процесс еще не завершен“, – информировали Delfi представители Департамента охраны природы.
С мэром связаться не удалось. По словам инспекторов, мэр подал жалобу, дополнительные документы, он не согласен с зафиксированными во время охоты данными.
Глава Видишкского охотничьего кружка Миндаугас Варнас сказал Delfi, что он ничего об этой истории не знает.
Полиция об инциденте не была информирована.