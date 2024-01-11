Выяснилось, что часть подземного пешеходного перехода на проспекте Конституции даже не была обновлена

Портал неоднократно писал о подземном пешеходном переходе на проспекте Конституции в Вильнюсе. Он был закрыт на ремонт. Сначала обещали открыть его минувшим летом, потом осенью, затем сообщалось, что его откроют перед Новым годом. Но и эти планы не сбылись. Фотограф портала MadeinVilnius.lt посетил незакрытую часть перехода (со стороны площади Европы) и был удивлен – ни потолок, ни плитку там никто не менял, визуально переход выглядит также, как и перед реконструкцией.