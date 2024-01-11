Выяснилось, что часть подземного пешеходного перехода на проспекте Конституции даже не была обновлена

Муниципалитет эту информацию не отрицает – да, визуально эта часть перехода не менялась.
"Реконструкция пешеходного переход была связана с проектом бизнес центра Artery, поэтому большая часть работ проходила на другой стороне улицы. На протяжении всего времени реконструкции вход в переход со стороны площади Европы был открыт, там работали магазины.
В подземном переходе укрепили перекрытия, в части перехода поменяли потолок и освещение, оборудовали туалет. Позже будет проведен ремонт гидроизоляции со стороны площади Европы, будет также решаться вопрос обновления плиток на полу", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Муниципалитет также рассказал, почему до Нового года переход не открыли. Помешали погодные условия.
Утверждают, что переход откроют в ближайшее время.
Однако вильнюсцам придется ходить по старым скользким плиткам, по крайней мере, пока. Радует то, что, наконец-то, спустя больше года, переход будет открыт, вильнюсцам будет удобнее переходить на другую сторону.
Вероятно, вместе с переходом откроют и бизнес-центр Artery.