Выяснилась стоимость установки 15 стрелок на перекрестках в Вильнюсе

Согласно подсчетам, возвращение зеленых стрелок обойдется городу в 800 евро (без НДС).
Зеленые стрелки позволяют водителям поворачивать направо, когда горит красный свет, пропустив пешеходов и другие транспортные средства.
Зеленые стрелки уже есть на перекрестках ул. Селю и Салтонишкю, Витауто и А.Мицкявичаус, А.Гоштауто и Гинею, В.Кудиркос и Паменкальнё, Неменчинского шоссе и аллеи Саулетякё, Гележинё Вилко, Балтупё и Дидлаукё.
Перекрестки, на которые вернутся зеленые стрелки:
На перекрестке Расу, Сукилелю, Рибишкю Диджёи и Дунояус – с Дунояус на Рибишкю Диджёи и с Сукилелю на Расу;
На перекрестке Л.Асанавичютес, В.Мацюлявичаус, Саусё 13-осёс – с Л.Асанавичютес на Саусё 13-осёс в сторону телебашни;
На перекрестке ул. Метало и Геологу – с Геологу на Метало в сторону Ю.Добкявичаус и Мяйстру, с Метало на Геологу в сторону С.Даряус ир С.Гирено и Мотору;
На перекрестке Мокслининку и Балтупё – с Мокслининку на Балтупё;
На перекрестке ул. Антакальнё и М.-К.Огинскё – с Антакальнё на М.-К.Огинскё;
На перекрестке ул. Укмергес и Пашилайчу – с ул. Ю.Балтрушайчё в сторону Укмергес и с соединения от ул. Укмергес на ул. Пашилайчу;
На перекрестке ул. Калварию и. Й.Казлауско – с Калварию на Й.Казлауско;
На перекрестке ул. Ково 11-осёс и Вильняус в Григишкес – с Ково 11-осёс на ул. Вильняус к ул. Кадришкю и Ково 11-осёс на въезде со стороны дороги A1;
На перекрестке ул. Л.Гирос и М.Слежявичаус – с Л.Гитос на М.Шлежявичаус;
На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Рачу – с Саванорю на Рачу;
На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Саусупё – с Саванорю на Саусупё (со стороны Каунаса);
На перекрестке ул. Атейтес и Дидлаукё – с соединения (ул. Атейтес, 17B) на Атейтес;
На перекрестке аллеи Саулетякё около ВУ – с аллеи Саулетякё на соединение в сторону ВУ;
На перекрестке аллеи Саулетякё около Vilnius Tech – с аллеи Саулетякё на соединение с Vilnius Tech;
На перекрестке ул. Ригос и Тайкос около проспекта Лайсвес – с Ригос на соединение от ул. Юстинишкю.
Для повышения пропускной способности перекрестков дополнительные секции с зелеными стрелками установили на 91 перекрестке столицы, в ближайшее время их установят еще 10.
Стрелка в дополнительном секторе разрешает поворот направо даже тогда, когда основной сигнал светофора - красный. Если в секторе горит зеленая стрелка, поворот направо разрешается. К сожалению, несмотря на то, что этот порядок действует с 2019 года, не все водители его знают.