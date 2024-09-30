Выяснилась личность погибшего во время ралли молодого человека: член общины, работавший на состязаниях судьей

В социальной сети Facebook Литовская федерация автоспорта поделилась информацией о погибшем.
„Погибший – член нашей общины. Рокас работал судьей на многих состязаниях.
Еще раз выражаем соболезнования родителям Рокаса, его друзьям и всем близким.
Мысленно мы со всеми пострадавшими.
Желающие помочь семье Рокаса и всем пострадавшим финансами могут это сделать по указанным в комментарии контактам.
Спасибо за вашу доброту“, – сообщает федерация.
Delfi напоминает, что в пятницу во время ралли погиб 21-летний молодой человек, пострадали 14 человек (семеро из них находятся в больницах).
Федерация в Facebook указала, что возможная причина трагедии - ошибка экипажа.