Выставка кукольных миниатюр "По следам предков": Ядвига и Жямина

В доме жила женщина, сколько лет ей, никто не знал. Она мало с кем общалась, в деревню приходила редко, только если звал кто-то. А звали ее- когда беда в дом приходила, ребенок заболеет или взрослый, сразу к Ядвиге бежали. Скотину она не лечила никогда, могла подсказать, что сделать, но сама к животным не шла. Народ ее травницей называл, относился с уважением. С деревенских денег не брала, но была рада подаркам и угощениям. Всему, кроме мяса, не ела его и другим не советовала. Жила с Ядвигой девушка, как к ней попала, никто не знает. Кто-то говорил, что это дочь ее, родила от пришлого солдатика, а потом он домой, к своим пошел, другие поговаривали, что в лесу нашла совсем маленькой, да и взяла к себе. А еще некоторые судачили, что в поле когда-то табор цыганский стоял, а девочку оставили потому, что не в масть уродилась, уж больно кожа у нее светлая, да волосы рыжие...