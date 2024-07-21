Высококлассный ресторан в небольшом городке: от вкуса кружится голова

Ориюс и Рима переправились через Неман на пароме.
В Запишкисе Ориюс и Рима сначала посетили храм. Оказывается, в нем не бывает ни свадеб, ни крестин.
Туристы посетили местный ресторан Scena.
„На этот раз получилось „в тему“ – я привел в ресторан Scenа человека со сцены“, – шутил Ориюс.
Владелец ресторана Айсте рассказлаа о своем бизнесе
„Мы все знаем слова Шекспира о том, что вся жизнь - театр, вот мы и открыли „Сцену“, – сказала она.
Ориюс и Рима заказали домашний лимонад из лаймов и мяты, печеный творожный сыр с лавандовым медом и огурцами и чабатту.
„Не слишком ли это сложно?“, – удивлялся Ориюс.
Затем им подали суп. Риме подали утиный со свеклой, а Ориюсу говяжий с копченой свеклой.
Однако горячее блюдо затмило все, что туристы ели до этого. Рима ела салат с креветками, а Ориюс бочок на шампуре. Хозяйка ресторана Scena Айсте сказала, что бочок 12 ч держат при низкой температуре, а потом жарят на гриле и подают с глазурью.
„От этого мозг буквально взрывается“, – признался Ориюс.