2024.07.21 07:06

Высококлассный ресторан в небольшом городке: от вкуса кружится голова

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt

Журналист портала Ориюс Гасановас летом путешествует по Литве. На этот раз он посетил городок Запишкис, находящийся под Каунасом. В путешествие с журналистом на этот раз отправилась лидер группы Mango Рима Петрауските-Паулаускене.

Ориюс и Рима переправились через Неман на пароме.

Rima Petrauskytė-Paulauskienė ir Orijus Gasanovas

В Запишкисе Ориюс и Рима сначала посетили храм. Оказывается, в нем не бывает ни свадеб, ни крестин.

Туристы посетили местный ресторан Scena.

„На этот раз получилось „в тему“ – я привел в ресторан Scenа человека со сцены“, – шутил Ориюс.

Владелец ресторана Айсте рассказлаа о своем бизнесе

„Мы все знаем слова Шекспира о том, что вся жизнь - театр, вот мы и открыли „Сцену“, – сказала она.

Restorano „Scena“ įkūrėja Aistė

Ориюс и Рима заказали домашний лимонад из лаймов и мяты, печеный творожный сыр с лавандовым медом и огурцами и чабатту.

„Не слишком ли это сложно?“, – удивлялся Ориюс.

Затем им подали суп. Риме подали утиный со свеклой, а Ориюсу говяжий с копченой свеклой.

Pietūs restorane „Scena“

Однако горячее блюдо затмило все, что туристы ели до этого. Рима ела салат с креветками, а Ориюс бочок на шампуре. Хозяйка ресторана Scena Айсте сказала, что бочок 12 ч держат при низкой температуре, а потом жарят на гриле и подают с глазурью.

„От этого мозг буквально взрывается“, – признался Ориюс.

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